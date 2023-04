Ceará anuncia saída de técnico paraguaio Gustavo Morínigo

A diretoria do Ceará anunciou a saída do técnico paraguaio Gustavo Morínigo nesta segunda-feira (24). O profissional de 46 anos chegou no clube para o início da temporada de 2023 e comandou a equipe em 24 partidas, totalizando 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas - aproveitamento de 65,2%.

Em nota, a instituição informou que a decisão foi tomada 'em comum acordo com o profissional'. Além de Morínigo, o auxiliar Diosnel Burgos e o preparador físico Martins Paolorosso também deixam funções na equipe.

O clube também comunicou que a gestão trabalha para anunciar um novo treinador. Os desafios são a sequência da Série B e a final da Copa do Nordeste, quando enfrenta o Sport na Ilha do Retiro/PE na próxima quinta (3), às 21h30 - na ida, o Vovô venceu por 2 a 1.

Últimos resultados

O Ceará atravessa um momento de oscilação em campo. Nos últimos cinco jogos, foram uma vitória, um empates e três derrotas. O período envolveu o início da Série B de 2023, quando a equipe foi superada por Ituano e Guarani-SP.

No começo do ano, apesar da queda financeira, Morínigo participou da remontagem do elenco, definiu identidade tática e conseguiu montar um padrão. Em campo, foi vice-campeão cearense, avançou à final do Nordestão, mas terminou eliminado na 2ª fase da Copa do Brasil.