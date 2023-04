Ceará x Sport: confira horário, palpites e prováveis escalações da final da Copa do Nordeste

A história da grande final da Copa do Nordeste, entre Ceará e Sport, começa a ser contada às 21h30, desta quarta-feira (19), na Arena Castelão. O Vozão quer o tricampeonato, enquanto o Leão da Ilha busca a quarta taça da competição. O jogo de ida será na capital cearense, a volta acontece em Recife, dia 3 de maio.

O Vozão chega na decisão depois de eliminar o seu maior rival, Fortaleza, na semifinal. Até aqui, foram dez partidas, com sete vitórias, um empate e duas derrotas no regional. O destaque fica para o atacante Erick, que dos nove gols marcados no ano, cinco foram na Copa do Nordeste.

Já o rubro-negro pernambucano possui a melhor campanha e, por isso, tem o mando de campo no jogo da volta. O Sport tem oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, diante do Ceará, em dez jogos na competição. O Leão da Ilha eliminou o ABC na semifinal.

PALPITES

ESCALAÇÃO CEARÁ X SPORT

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo rádio e YouTube da Verdinha FM 92,5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

HEGEMONIA DO REGIONAL

As duas equipes já protagonizaram a final da Copa do Nordeste em 2014. Na ocasião, o Sport levantou seu terceiro e último título. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Ceará e Sport serão adversários na Série B nesta temporada.

Legenda: Em 2014, o Sport venceu o Ceará na ida por 2 a 0 e, na volta, as equipes ficaram no 1 a 1, na Arena Castelão Foto: Kid Júnior / SVM

O Ceará conquistou a competição em duas oportunidades, em 2015 e 2020. Nas decisões, o Alvinegro foi superior ao Bahia para levantar as "orelhudas". Esta é quinta vez que o Vozão chega na final, além dos dois títulos, foi vice em 2014 e 2021.

Legenda: O Ceará levantou o bicampeonato da Copa do Nordeste em 2020, quando a competição teve as decisões em Salvador Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O Leão da Ilha chega para sua sétima final e de olho no tetracampeonato regional. Além do título sobre o Ceará, o clube pernambucano possui os troféus de 1994, conquistado sobre o CRB, e 2000, diante do Vitória. O rubro-negro já foi vice em 2001 e 2017, para o Bahia e, em 2022, para o Fortaleza.

DÚVIDAS NAS EQUIPES

Destaque do Alvinegro na temporada, sendo líder em participações diretas em gols do Ceará, Erick não enfrentou o Ituano na estreia da Série B. O ponta-direita é dúvida após sentir desconforto na semana passada. O camisa 11 tem oito gols e dez assistências em 19 partidas no ano.

Seguimos na preparação para o primeiro jogo da final da #CopadoNordeste! 👊⚫️⚪️



📷 Felipe Santos / Ceará SC

Os recém-contratados Léo Santos, Pedrinho e Erick Pulga não podem enfrentar o Leão da Ilha. O Morínigo pode contar com eles apenas para a Série B.

Do outro lado, Enderson Moreira tinha questão com a situação do lateral-direito Eduardo, que era dúvida, mas entrou em campo contra o Retrô, pela final de ida pelo Campeonato Pernambucano. Caso não tenha a opção do titular, Ewerthon deve ficar com a vaga no time.

Manhã de treino para finalizar a preparação para a decisão. Amanhã tem final da Copa do Nordeste!

VELHOS CONHECIDOS

O Sport tem jogadores que já atuaram no futebol cearense e vice-versa. Na Ilha do Retiro, Eduardo, Fabinho, Jorginho e Gabriel Santos já vestiram a camisa do Ceará. Outros conhecidos são Matheus Vargas e Edinho, que já jogaram no Fortaleza.

No Alvinegro de Porangabuçu, Danilo Barcelos esteve no Leão da Ilha na final do Nordestão de 2014. Jean Carlos e Erick já deixaram suas marcas no Sport, quando passaram pelo Náutico, enquanto o Warley já atuou no Santa Cruz.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X SPORT

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 19/04/23 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Jean Marcio dos Santos (RN)

Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN)

4º árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

5º Árbitro: José Moracy de Sousa e Silva (CE)

Var: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)