Ceará lança uniforme principal para a temporada 2023; veja fotos

O Ceará lançou nesta segunda-feira (17) o seu uniforme principal para a disputa da temporada de 2023. Com o ex-atacante Mota como garoto-propaganda, a camisa foi intitulada “#NUNCA ABANDONAR”. Este é o quarto uniforme principal do Ceará desenvolvido pela marca própria do clube, a Vozão.

A força da união é o que nos move.



Chegou o Uniforme I 2023 do #Vozão! ⚫⚪



➡️ As vendas serão iniciadas dia 25/04 nas lojas físicas Vozão (Iguatemi, RioMar Kennedy, Parangaba, Grand Shopping, RioMar Papicu, Sede e Eusébio) e em https://t.co/ULlIKwihsr#CearáSC pic.twitter.com/1UFfnpyjPk — Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 17, 2023

Uma das principais novidades é que a parte de trás da camisa será inteiramente preta. De acordo com informações publicadas pelo Ceará em seu site oficial, o novo uniforme do clube estará à venda para os torcedores a partir do dia 25 de abril, nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil. O clube ainda não informou o valor da camisa.

“Nesta campanha queremos chamar o torcedor ainda mais pra perto, com elementos que remetem à experiência de estádio, torcedores e um ídolo como o Mota”, afirmou o gerente de marketing do Ceará, João Costa, em entrevista ao site oficial do clube.

VEJA FOTOS DO UNIFORME DO CEARÁ PARA 2023

Legenda: Camisa Ceará 2023 Foto: Stephan Eilert/CearaSC

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (19), às 21h30, para enfrentar o Sport no jogo de ida da grande final da Copa do Nordeste de 2023. A partida será disputada na Arena Castelão.