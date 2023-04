Ceará apresenta nova diretoria executiva nesta segunda-feira (17)

A nova diretoria executiva do Ceará Sporting Club será apresentada nesta sexta-feira (17). O presidente João Paulo concede coletiva na sede alvinegra, em Porangabuçu, junto da gestão.

O Diário do Nordeste apurou que o mandatário realizou mudanças em departamentos internos, como a entrada de Fred Bandeira, ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), na vaga de Anacleto Figueiredo como diretor jurídico.

No evento, o Vovô também lançará o plano ‘Eterno Soldado’. A iniciativa dará acesso vitalício a ex-atletas do Ceará em jogos do time. O próximo compromisso será a partida de ida da final da Copa do Nordeste contra o Sport, quarta (19), às 21h30, na Arena Castelão.