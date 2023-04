Dimas Filgueiras é homenageado em plano de sócio vitalício para ex-jogadores do Ceará

O Ceará lançou o plano de sócio “Eterno Soldado” para ex-jogadores do clube. O nome é em referência a Dimas Filgueiras, conhecido como “Soldado Alvinegro”, na época em que atuou como zagueiro pelo time. João Paulo Silva, novo presidente do Vovô, Veridiano Pinheiro, diretor de promoções, além do ex-jogador Ivanildo e as filhas do homenageado participaram do momento. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17), em coletiva de imprensa realizada em Porangabuçu.

“A gente está colocando em prática uma das primeiras ações da nossa gestão, que é o sócio-torcedor Eterno Soldado em homenagem a todos os ex-atletas, principalmente o Dimas Filgueiras, que foi um grande ícone da nossa instituição”, destacou o presidente.

O ex-jogador também treinou o Ceará e exerceu outras funções no clube. Ele não pôde comparecer ao evento, pois está com Alzheimer. As filhas Lia e Vânia receberam das mãos de João Paulo o primeiro cartão de sócio-vitalício Eterno Soldado.

“É uma grande honra poder representar meu pai aqui hoje. O coração se enche de alegria pelo tempo, esforço e vida dedicada a esse clube. Meu pai realmente dava a vida por esse time. A base de toda uma história que meu pai carrega e que o nome dele tem. Fico grata pelo reconhecimento que vocês estão dando a ele hoje, que não são só palavras, são atitudes. E isso é de muito peso para minha família. A gente só tem a agradecer, reafirmar toda a história do meu pai na forma de um cartão e de um legado que ele deixou de extrema alegria... Fico feliz. Muito obrigada”, disse Lia Filgueiras.

Ivanildo, que também vestiu a camisa alvinegra, também participou do momento e foi outro a receber o cartão de sócio do “Eterno Soldado.”

“Esse momento aqui, representando vários atletas que deixaram seu legado aqui dentro… Meu coração é Alvinegro. Só tenho que agradecer essa gestão. Nós vamos sair dessa situação, vamos para a primeira divisão de novo. Ceará é luta, e sempre lutando pelo melhor para os torcedores”, destacou o ex-atleta.

Diretor de Promoções e Atividades Sociais, Veridiano Pinheiro explica a ideia de homenagear os diversos jogadores com o sócio vitalício do clube e a escolha por Dimas Filgueiras.

“A gente já vinha pensando antes da pandemia. O Ceará vem, nesse momento, um momento histórico de poder agradecer e honrar quem realmente respeitou a nossa camisa. Quem realmente construiu a nossa história. Buscamos realmente um nome e eu acho que nada melhor do que recrutar novamente os soldados alvinegros, que venceram tantas batalhas, e homenagear com essa comenda.. Nosso eterno soldado, o maior de todos, Dimas Filgueiras. Esse tem que ser honrado, lembrado, esse realmente tem o espírito e a essência do torcedor alvinegro”, detalhou.

Os critérios para ter o sócio “Eterno Soldado” ainda não estão fechados, mas alguns pontos foram abordados. Veridiano completa:

“Seria (ter atuado em) 70 jogos para ter esse cartão vitalício. Outros pontos estão sendo discutidos. Não vamos deixar critérios engessados. O básico é ter honrado e respeitado a camisa alvinegra. Ele tem que representar a torcida, tem que ser um torcedor alvinegro. Para credenciar, realmente tem que ter respeitado a instituição e a torcida”, concluiu.

O clube ainda pensa em organizar outras ações com ex-atletas na busca de engajá-los ainda mais com a instituição. O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (19), quando enfrenta o Sport na final da Copa do Nordeste. O jogo de ida será às 21h30 (de Brasília).