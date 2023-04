Ceará dará sócio-torcedor gratuito para crianças até 12 anos; entenda iniciativa

A diretoria do Ceará irá lançar um plano de sócio gratuito para crianças até 12 anos. O clube acompanhou o episódio com a torcida do Fortaleza, em que jovens foram barrados pela falta de ingressos, revisou as próprias diretrizes e quer facilitar a entrada de alvinegros.

João Paulo Presidente do Ceará Tomei conhecimento pela imprensa (do caso do Fortaleza). Hoje vamos lançar um sócio que já tem, o “Netinhos do Vovô”, só que a gente vai mudar o formato. O que a gente vai fazer: vai dar de graça para todas as crianças até 12 anos um sócio-torcedor do "Netinho do Vovô”.

Assim, cada sócio do Ceará terá o direito de comparecer na sede alvinegra, em Porangabuçu, e registrar uma criança como dependente, de modo gratuito, através da categoria ‘Netinhos do Vovô’.

Para tal, o associado titular (adulto) deve ser o responsável da criança, maior de idade, e adimplente. Como o Fortaleza, o Ceará também retirou a distribuição de gratuidades infantis por conta do fluxo, em muitos casos, ser repassado para o mercado, através de cambistas.

Logo, o clube também adotava o valor de meia-entrada do ingresso para crianças entre 2 e 12 anos. Com a incorporação no ‘Netinhos do Vovô’, o sócio kids, a criança se torna sócio e prioridade em sorteios para entrar em campo com os jogadores durante uma partida oficial.

No fim, todos ganham. O Ceará agiu rápido, diagnosticou um problema que não era do clube, mas utilizou a experiência para proteger a experiência do próprio torcedor. Um acerto do Time do Povo.