Ceará tem sequência fora de casa para buscar reação na Série B e título do Nordeste; veja jogos

O Ceará atravessa um momento de oscilação na temporada de 2023, em momento decisivo. Dos últimos cinco jogos, uma vitória. E a reação precisa ser imediata, apesar da sequência fora de casa: na Série B e na Copa do Nordeste, a oportunidade de mudar os rumos no cenário mais turbulento.

Os três próximos jogos são fora contra ABC, Sport e Ponte Preta, respectivamente. Após o péssimo início na 2ª divisão, com duas derrotas e a lanterna, chega pressionado para brigar pelo acesso. No Nordestão, venceu a ida por 2 a 1, mas tem um grande adversário e a responsabilidade do título.

Sequência do Ceará como visitante em 2023

30.04 - ABC x Ceará | Frasqueirão/RN, às 18h - Série B

03.05 - Sport x Ceará | Ilha do Retiro/PE, às 21h - Copa do Nordeste

07.05 - Ponte Preta x Ceará | Moisés Lucarelli/SP, às 11h - Série B

Por isso, o peso dos compromissos. O Ceará tem uma camisa pesada demais para tantas frustrações ao torcedor e até trouxe novos ventos para Porangabuçu, com mudanças internas. Agora tudo precisa ser convertido em desempenho: há tempo para a evolução e a glória nessas partidas.

Para muitos, mensurar as relevâncias é importante: acesso ou tricampeonato da Nordeste? Pelas circunstâncias atuais, deve, sim, brigar com a força máxima por tudo. Antes da maratona como visitante, inclusive, tem uma semana cheia para descansar, se preparar e focar nos confrontos.

O início da sequência é domingo (30), no estádio Frasqueirão, em Natal/RN, às 18h, diante do ABC, pela 3ª rodada. O time potiguar é o vice-lanterna da Série B, com quatro gols sofridos em dois jogos.