Eduardo Barroca é o novo técnico do Ceará: 'É um sentimento de muito orgulho'

Eduardo Barroca é o novo técnico do Ceará. Ele chega para substituir Gustavo Morínigo, demitido na tarde desta segunda-feira (24). O último trabalho de Barroca foi no Bahia em dezembro de 2022, na reta final da Série B, conquistando o acesso. Foram 6 jogos, com duas vitórias, quatro empates e nenhuma derrota.

Antes da passagem pelo Bahia, ele treinou o Avaí na Série A de 2022. Em 34 partidas com a camisa azurra, ele teve 8 vitórias, 10 empates e 16 derrotas.

“É um sentimento de muito orgulho ter a possibilidade de ser treinador de um gigante do futebol brasileiro, principalmente pela torcida que tem e pela representatividade. Eu vou ter um compromisso muito grande de dedicação plena para que o Ceará conquiste seus objetivos nessa temporada”, disse o novo treinador alvinegro.

Chega amanhã

Além de Barroca, chegam ao clube os auxiliares técnicos Bruno Lazaroni e Felipe Lucena. Os três chegam à capital cearense na manhã de amanhã (25) e fazem seu primeiro treino com o elenco alvinegro no período da tarde, no CT de Porangabuçu.

O primeiro compromisso de Eduardo Barroca à frente do Alvinegro é o ABC, no domingo (30), às 18h, no Frasqueirão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Carreira

O novo treinador do Vovô tem de 41 anos e iniciou sua trajetória à beira do campo no Botafogo/RJ. Ele conta com passagens por Atlético Goianiense, Bahia, Coritiba, Vitória e Avaí. Como auxiliar técnico, Barroca trabalhou no Corinthians, Vasco e Fluminense. O comandante trabalhou ainda na Seleção Brasileira Sub20, como auxiliar técnico, na comissão de Rogério Micale, entre os anos de 2016 e 2017, e Carlos Amadeu, nas temporadas 2018 e 2019.



Eduardo Barroca carrega em seu currículo o título de Campeão Brasileiro Sub20 pelo Botafogo/RJ, em 2016. Além dos acessos à primeira divisão com Atlético Goianiense, na temporada 2019 e Bahia, em 2022. O treinador falou com o site oficial do clube logo após o acerto.