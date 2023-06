Sampaio Corrêa x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Após 15 dias de paralisação com a Data FIFA, o Ceará enfrenta, neste domingo (25), às 15h30, o Sampaio Corrêa-MA, pela 13ª rodada da Série B. Com bom retrospecto como visitante, o Alvinegro tentará trazer os três pontos na mala. O confronto acontece no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.

Na última vez que entrou em campo, o Vozão foi derrotado por 3 a 1 pelo CRB, na Arena Castelão, pela 12ª rodada. O resultado negativo deixou a equipe de Eduardo Barroca na 7ª posição, com 19 pontos. O Ceará está a cinco pontos do primeiro time do G4, que é o Vila Nova.

Do outro lado, vem o Sampaio Corrêa que vive instabilidade na competição e ocupa a 14ª colocação, com 15 pontos. O time maranhense tem cinco pontos a mais que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento. A Bolívia Querida foi derrotada por 1 a 0, para o Novorizontino, fora de casa.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DÚVIDAS E RETORNOS

O treinador Eduardo Barroca tem um desfalque e três dúvidas para a partida. O volante Caíque Gonçalves cumpre suspensão automática após levar o terceiro amarelo contra o CRB. Já Richard, Luiz Otávio e Danilo Barcelos não participaram dos últimos treinos em Porangabuçu e são dúvidas.

Do lado maranhense, Márcio Fernandes tem todos os titulares à disposição para o confronto. Os retornos ficam por conta de Pimentinha e Jhony Douglas, que desfalcaram o Tubarão no último jogo. O desfalque fica por conta do zagueiro Joécio, que trata lesão muscular.

ARTILHEIROS DO VOZÃO

Diante do Sampaio Corrêa, o Ceará terá à disposição todo seu poderio ofensivo. Com 15 gols marcados na competição, o Ceará tem Erick e Vitor Gabriel na artilharia com 4 gols, cada. Logo atrás, Nícolas e Jean Carlos balançaram as redes em duas oportunidades cada um também.

O camisa 11 do Ceará é o líder em participações diretas nos gols do Ceará na temporada. Erick soma 12 tentos assinalados e 11 assistências em 34 partidas até aqui. O jogador está na mira do São Paulo que ofereceu proposta de pré-contrato ao atleta de Porangabuçu.

Legenda: Com 12 gols marcados e 11 assistências, Erick é artilheiro e garçom do Vozão na atual temporada Foto: Fabiane de Paula / SVM

Ainda nessa lista de artilheiros no ano, o Vozão conta com Vitor Gabriel, que 11 gols, e Guilherme Castilho, que tem 10 tentos assinalados. O primeiro deve ser titular ao lado de Erick, enquanto Guilherme Castilho perdeu espaço após a sequência positiva de Jean Carlos e Chay.

VOZÃO FORA DE CASA

Ao lado de Vitória e Novorizontino, o Ceará é o melhor visitante na Série B. Dos 18 pontos disputados longe de casa, o Alvinegro somou 13 até aqui. O Vozão tem quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota quando atua fora da capital cearense na competição.

Visitante indigesto até aqui, o Ceará balançou as redes adversárias em dez oportunidades e sofreu cinco gols. Na última vez que jogou fora de casa, a equipe venceu o Atlético-GO por 3 a 0, no estádio Antônio Accioly.

TUBARÃO EM CASA

Em seis jogos dentro de casa na Série B, a Bolívia Querida soma três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O único resultado negativo foi contra o Mirassol, quando perdeu por 3 a 1. O time de Márcio Fernandes tem 61,1% de aproveitamento, marcou nove gols e tomou apenas sete.

Com menos de dois meses à frente do time maranhense, o treinador Márcio Fernandes acredita em "jogo duro" diante do Alvinegro de Porangabuçu. O período Data Fifa também foi aproveitado pelo comandante do Tubarão. Diante do Ceará, a equipe tricolor vai com força máxima.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

O duelo de logo mais no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, marca o 28º confronto entre as equipes. Em 27 partidas na história, o Ceará leva vantagem com 12 vitórias, contra 6 triunfos do Sampaio Corrêa, além de 9 empates.

O último jogo entre os times foi há cerca de quatro meses, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O confronto aconteceu na Arena Castelão e o Vozão venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Jean Carlos e Guilherme Castilho. De lá para cá, os comandos das equipes mudaram e os times titulares também.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Vitinho; Jhony Douglas, Maurício, Neto Paraíba e Marcinho; Ytalo e Pimentinha. Técnico: Márcio Fernandes.

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Richardson, William Maranhão, Jean Carlos e Chay; Erick e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA | SAMPAIO CORRÊA X CEARÁ

Local: Estádio Castelão, em São Luís-MA

Data: 25/06/23 (domingo)

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistente 1: Anderson José de Moraes Coelho (SP)

Assistente 2: Leandro Matos Feitosa (SP)

4º árbitro: José Henrique de Azevedo Júnior (MA)

Var: José Cláudio Rocha Filho (SP)