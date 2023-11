Botafogo-SP x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de melhorar a situação na tabela da Série B, o Ceará encara o Botafogo-SP, às 17h, deste sábado (4), pela 35ª rodada. Na intermediária da classificação, as duas equipes não brigam mais pelo acesso nas últimas rodadas. O confronto acontece no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo.

Com objetivo de reformular o time para a temporada de 2024, Vagner Mancini usa partidas para fazer testes. Sem contar com Erick, que deixou o time restando quatro jogos, o Alvinegro tenta melhorar sua situação na competição. O Ceará inicia a rodada 35 na 11ª posição, com 46 pontos. A equipe vai embalada após vencer o Sport por 2 a 1, na Arena Castelão.

Já a Pantera das Américas está colada no Vozão, na 12ª posição, com os mesmos 46 pontos. O time comandado por Marcelo Chamusca vem de duas vitórias consecutivas. Na rodada 34, o Botafogo-SP bateu o Guarani por 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro.

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Para o duelo no estádio Santa Cruz, Vagner Mancini conta com os retornos de David Ricardo e Janderson, que voltam de suspensão. Além deles, o técnico relacionou Zé Ricardo e Breno, que estão recuperados de lesão.

Por outro lado, a lista de ausências será sentida, a começar pelo ataque. Artilheiro da equipe na temporada, com 18 gols, Erick deixou o clube antes do final da Série B. Sem perspectiva de acesso, o jogador foi liberado e abriu mão de receber os salários dos dois meses restantes no contrato.

Caíque Gonçalves e Barletta são outras ausências que seguem no departamento médico alvinegro. Já Lucas Ribeiro e Saulo Mineiro, não jogam pois cumprem suspensão automática.

Legenda: Lesionado com estiramento na panturrilha, o atacante Barletta tem três gols com a camisa do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Do outro lado, o time paulista não tem desfalques por suspensão ou lesão. Com isso, Marcelo Chamusca, que já destacou o objetivo de figurar na primeira página da Série B, não tem dificuldades para montar a equipe titular para o confronto.

Sem dores de cabeça, o técnico conta com dois retornos para este sábado. O meia Gustavo Xuxa e o atacante Edson Carioca estão liberados do departamento médico e são opções no Botafogo-SP.

TABU FORA DE CASA

Desde a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, no dia 6 de junho, em pleno estádio Antônio Accioly, o Vozão nunca mais conseguiu vencer fora de casa. Foram 11 jogos nos últimos cinco meses, com seis empates e cinco derrotas. Naquela 11ª rodada, o Ceará era comandado por Eduardo Barroca, que tinha bom aproveitamento longe da capital cearense.

O tabu passou por Guto Ferreira e se estende a Vagner Mancini, que já atuou com sua equipe fora do Estado em quatro oportunidades, com três derrotas e um empate até aqui. No último compromisso, o Alvinegro foi derrotado por 2 a 0 para o Avaí.

Legenda: A última vitória do Ceará fora de casa foi diante do Atlético-GO, por 3 a 0, pela 11ª rodada da Série B Foto: Felipe Santos/Ceará SC

ATAQUE ALVINEGRO

Sem o seu artilheiro e destaque na temporada, o atacante Erick, o Ceará abre espaço para outros atletas mostrarem serviço nos jogos finais da Série B. O setor ofensivo do Vozão voltou a funcionar contra o Sport depois de quatro partidas sem balançar as redes. Na vitória por 2 a 1, Chay e Jean Carlos marcaram para o time de Porangabuçu.

O Vozão sustenta apenas a 12ª posição de melhor ataque da competição. Com 34 gols em 34 rodadas, a equipe tem poderio ofensivo inferior a Tombense, que briga contra o rebaixamento.

Dos atacantes que são opções no elenco, Nícolas e Barletta marcaram três gols, cada, enquanto Saulo Mineiro tem apenas um tento assinalado desde seu retorno. A lista das opções no ataque fica completa com Janderson, Guilherme Bissoli, Erick Pulga e Pedrinho que não balançaram a rede nesta Série B.

OLHO NA PANTERA

Na intermediária da tabela, o time de Chamusca tem a mesma sina do Vozão, não briga por acesso, tampouco por rebaixamento. Em entrevista nesta semana, o técnico assegurou pensamento no próximo ano também.

"Vamos planejar [2024], mas estamos atentos ao jogo de sábado, e minha prioridade é ganhar esse confronto direto contra o Ceará. Nós temos jogado bem contra equipes que têm camisa forte, maior investimento, que estão brigando em cima. Nosso desafio agora é trabalhar para vencer o Ceará, aí depois, com calma, vamos planejando para 2024", aponta Chamusca.

O técnico que já comandou o Fortaleza em duas oportunidades, e subiu para a Série A com o Ceará em 2017, é o terceiro comandante do Botafogo-SP no ano. Antes dele, Paulo Baier e Adilson Batista estiveram na Pantera.

Guilherme Mantuan exalta comportamento da equipe contra o Guarani e projeta reta final da Série B ➤ https://t.co/zp3Su5auvf pic.twitter.com/ogXfrjV14k — Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) November 2, 2023

Os destaques da equipe são os atacantes Osman e Salatiel, que lideram a artilharia do time na Série B. O primeiro tem cinco gols, enquanto o segundo vem na cola com quatro tentos assinalados. O Botafogo-SP conta com o atacante Robinho, atleta formado na base do Ceará e hoje com 28 anos, soma sete gols em 24 jogos. Além dele, Luiz Henrique e Edson Cariús são outros conhecidos que atuaram no futebol cearense.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo-SP: Matheus Albino; Ericson, Diogo Silva e Márcio Silva; Thassio, Tárik, Guilherme Madruga, Guilherme Mantuan e Patrick Brey; Osman e Jonas Toró. Técnico: Marcelo Chamusca.

Ceará: Richard; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Chay (Pedrinho), Erick Pulga e Nícolas. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | BOTAFOGO-SP X CEARÁ

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP

Data: 04/11/23 (sábado)

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistente 1: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

Assistente 2: Humberto Martins Dias Silva (PE)

4º Árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

Assistente do VAR: Marcus Vinícius Gomes (MG)