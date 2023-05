Ceará x Tombense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Tombense entram em campo neste sábado (13), às 18h15, em confronto pela 6ª rodada da Série B, no estádio Presidente Vargas. O Alvinegro vai pressionado após derrota no meio de semana e estagnar na zona de rebaixamento. O confronto acontece na capital cearense com portões fechados.

O Ceará chega para o duelo depois de perder por 2 a 0 para o Vitória, no PV. A equipe ocupa a 17ª posição com 4 pontos somados em cinco partidas. O Vozão tem o segundo pior começo de Série B desde o início da era dos pontos corridos.

O adversário também não vem bem na competição. O Tombense tem os mesmos quatro pontos, com uma vitória, um empate e três derrotas na Série B. No meio de semana, o Gavião-Carcará perdeu por 3 a 2 para o Sport, na Ilha do Retiro.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio e YouTube da Verdinha FM 92,5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

AINDA SEM TORCIDA

Contra o Tombense, o Ceará não poderá contar com o apoio do seu torcedor no estádio, mais uma vez. O clube ainda responde pela punição da partida contra o Cuiabá, na Série A, do ano passado.

O último recurso julgado pelo STJD permite a entrada de mulheres e crianças, até 12 anos, nos próximos três jogos do Alvinegro dentro de casa. O Ceará só terá o apoio completo da nação alvinegra a partir da 14ª rodada, em confronto diante do Avaí, no dia 26 de junho.

DÚVIDAS E DESFALQUES

Eduardo Barroca não poderá contar com peças para as laterais e o meio-campo. A lista de lesionados, que contava com Michel Macêdo (estiramento na coxa esquerda) e William Formiga (ligamento do joelho), tem agora Arthur Rezende. O volante trata um trauma no joelho esquerdo e deve ficar fora do jogo.

No último treino, no CT de Porangabuçu, o zagueiro Luiz Otávio não participou da atividade e é dúvida. Além dele, Warley, Guilherme Castilho e Janderson não atuaram nos primeiros minutos do treino. Porém, os três atletas não devem desfalcar a equipe, mas podem iniciar no banco.

Podemos ver muitas mudanças no Ceará amanhã contra o Tombense. Barroca começa a colocar suas ideias com mais clareza. Depois do aquecimento, ele chamou 11 jogadores, entre eles Chay e Jean Carlos. pic.twitter.com/VwTEUwnYrP — Samuel Conrado (@conradosamuel) May 12, 2023

Já o treinador Marcelo Chamusca tem uma lista extensa de lesionados em sua equipe. São seis desfalques: o zagueiro Emerson, o lateral Kevin, além dos atacantes Keké, Daniel Amorim, Kleiton e Fernandão estão no departamento médico.

O meia Matheus Frizzo, de 24 anos, um dos destaques do time mineiro na temporada, com quatro gols e quatro assistências, também é dúvida. O jogador não encarou o Leão da Ilha na quarta-feira passada. Apesar das baixas, o Gavião-Carcará conta com o retorno do volante João Pedro, que cumpriu suspensão diante do Sport.

RETROSPECTO DO CONFRONTO

O histórico entre Ceará e Tombense conta com apenas dois embates. As equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta pela terceira fase da Copa do Brasil em 2022. Na ocasião, o Vozão venceu em Minas Gerais por 2 a 0 e, em casa, aplicou o mesmo placar.

O duelo deste sábado será o primeiro entre os dois times pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Tombos, interior mineiro, ainda não conseguiu balançar as redes diante do Ceará.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e Danilo Barcelos; Richardson, William Maranhão, Jean Carlos e Chay; Erick e Nícolas. Técnico: Eduardo Barroca.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Bruno Silva, João Pedro e Egídio (Matheus Frizzo); Jáderson, Alex Sandro e Marcelinho. Técnico: Marcelo Chamusca.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X TOMBENSE

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 13/05/23 (sábado)

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

Assistente 1: Rafael Trombeta (PR)

Assistente 2: Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

4º árbitro: Magno Cordeiro (CE)

Var: Adriano de Assis Miranda (SP)