Já parou para pensar na razão de uma roupa com determinada cor cair tão bem em você, enquanto outra não? A colorimetria explica: existem cores que harmonizam com os tons naturais já presentes no rosto, por exemplo, o que provoca essa impressão.

Através de uma análise de coloração pessoal, é possível identificar quais as cores de roupas, de acessórios, de cabelo e até de maquiagem conseguem realçar melhor a beleza natural de cada pessoa.

Essa análise é realizada, sobretudo, a partir de tecidos específicos que permitem identificar, por meio de comparações, se o tom de pele de uma pessoa combina mais com cores claras ou escuras, frias ou quentes, opacas ou brilhantes. Por eliminação, o especialista consegue chegar a uma cartela de cores ideais para aquela pessoa.

“Temos cores nos olhos, na pele, na boca, no cabelo. E são as características dessas cores que vão nos guiar para encontrar uma cartela que mais exalte a beleza de cada pessoa. E quando encontramos o grupo de cores que mais favorecem a nossa beleza, criamos harmonia no resultado final. Temos coerência entre beleza natural e o que vestimos”, explica a consultora de cor e estilo, Luciana Oliveira.

As cartelas de cores são inspiradas nas estações do ano - primavera, verão, outono e inverno. A especialista esclarece que o conjunto de cores naturais de cada estação se assemelham aos tons presentes na face. Segundo Luciana, nas cartelas do verão e do inverno estão as cores mais frias, enquanto nas cartelas da primavera e do outono, estão os tons mais quentes.

A especialista em coloração pessoal, Katariny Mendes, pontua que as cartelas também são divididas segundo as características das cores: temperatura, se é quente ou fria, profundidade, se é clara, escura ou média, e intensidade, se é suave ou brilhante. Ela conta que trabalha com 16 cartelas ao todo, e que cada uma difere entre si.

“Por exemplo, a cartela de primavera clara já tem as características pré-definidas: ela é clara, é um pouco mais para o brilhante e é quente. Então uma pessoa que tem essas características, de ficar melhor nas cores claras, nas cores mais brilhantes e nas quentes, a gente já sabe que ela é uma primavera clara”, diz Katariny.

Legenda: Katariny Mendes trabalha com análise de coloração pessoal desde julho de 2020 Foto: Arquivo pessoal

Se o seu guarda-roupa for composto por peças com cores que estejam em harmonia com a sua cartela, será mais fácil de combiná-las entre si, pois os tons possuem as mesmas características, explica Katariny. A especialista acrescenta ainda que as cores da cartela devem ser usadas sobretudo na parte de cima do look, já que a análise de coloração é feita com base no rosto da pessoa.

“Quando a gente faz o teste, analisamos as cores que ficam próximas ao rosto porque elas é que vão refletir. Algumas cores parecem manchar as peles, outras parecem te deixar pálida. Na parte de baixo, não tem tanta proximidade para conseguir refletir essa cor no rosto. Mas se a pessoa quiser estar 100% na harmonia da cartela, ela vai ter que usar as cores tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo”, completa.

Usar o que quiser

As cartelas de coloração pessoal funcionam como um guia e não como uma “algema”, esclarece a consultora de imagem Luciana Oliveira. Sendo assim, cores fora da cartela também podem fazer parte do guarda-roupa, mas é importante saber como harmonizá-las.

“Quando você sabe quais cores te favorecem, você também sabe como minimizar o efeito negativo que uma cor que não harmoniza com você, tem. Mas pra isso você precisa conhecer bem a sua cartela pra saber como melhor ‘burlar’ ela”, pontua Luciana.

Legenda: A consultora de cor e estilo Luciana Oliveira percebeu um aumento pela procura de análise de coloração pessoal nos últimos meses

A ideia da análise de coloração também não é se desfazer de roupas que não estejam em harmonia com a sua cartela. “A consultoria te oferece um guia para essa triagem. Agora que você sabe o que mais favorece a sua beleza, você sabe o que compensa burlar a cartela pra continuar usando ou que pode sair do seu armário, dando espaço para outra peça espetacular entrar”, completa.

Uma dica da consultora Katariny Mendes é utilizar as cores fora da cartela nas partes de baixo do look, como os sapatos. Outro conselho é introduzir a cartela de cores pelos acessórios. Mas a especialista alerta que no cabelo e na maquiagem é fundamental seguir a cartela à risca, já que as cores estão muito próximas ao rosto.

“Descobrindo o porquê de uma cor não te favorecer, você vai conseguir compensar. Por exemplo, ela não me favorece porque eu pareço pálida, então você vai compensar com um pouquinho mais de blush, um pouquinho mais de batom”, aconselha Katariny.

Cabelo

Na maquiagem, é possível brincar com os tons da cartela de cores através da sombra, blush e batom. Mas no caso do cabelo, a mudança não é tão simples como passar um demaquilante, o que requer mais atenção na hora de escolher a cor ideal para os fios.

"O cabelo é a moldura do rosto em linha, forma, cor, textura, volume. Aí a gente testa como os tecidos reagem à herança genética ou eventuais alterações feitas, como micropigmentação, para escolher o melhor colorido", diz a consultora de imagem Mariella Fassanaro.

Na consultoria realizada pela especialista, há uma análise da harmonia em contraste, temperatura, intensidade e profundidade da cor dos fios. A partir de um teste de mechas - mas sem pintar - a consultora une o resultado da cor da cartela com o desejo de imagem que a cliente quer transparecer, chegando a um tom ideal.

Legenda: É possível chegar a um tom de cabelo ideal através da análise de coloração pessoal Foto: Reprodução/Instagram

"Nem sempre todo mundo deseja harmonia como mensagem de imagem, né? Pode amar contraste, impacto, expressão artística. Jeitos de se vestir e adornar que fogem mesmo da harmonia. Mas a análise de cores busca a harmonia cromática, o que combina, o que favorece, o que enaltece a beleza, o que ressalta pontos fortes e minimiza o que não se quer tanto mostrar", finaliza.