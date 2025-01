CAPTEI: Denise e César Montenegro promovem um evento exclusivo de Pré-Réveillon em Flecheiras

Na última segunda-feira, dia 30, a festa de pré-réveillon promovida por Denise e César Montenegro no Eco Flecheiras Residence, na praia de Flecheiras, no Trairi, Ceará, foi bem badalada.

A party aconteceu no centro de bem-estar do condomínio, num ambiente exclusivo e charmoso, proporcionando aos convidados uma experiência com uma vibe bem interessante. O bar de Jonnie Wolf, dentro do condomínio, estava aberto para consumo dos presentes, garantindo bebidas e serviço de qualidade.

Legenda: Jonnie Wolf e César Montenegro Foto: Lilia Quinderé e família Montenegro

Para animar a noite, os anfitriões trouxeram o cantor Paulo Façanha, que abriu a noite, seguido pelo DJ Itaque, que não deixou ninguém parado na pista de dança.

Legenda: Vera Passos, DJ Itaque e Lilia Quinderé Foto: Lilia Quinderé e família Montenegro

O clima de descontração e alegria tomaram conta do evento, que reuniu amigos e amigos de amigos em um ambiente de celebração e confraternização. O clima tropical da região se uniu à animação dos presentes, resultando em uma noite inesquecível.

Legenda: Pré-Réveillon de Denise e César Montenegro Foto: Lilia Quinderé e família Montenegro

Ao final da festa, ficou aquele gostinho de quero mais, deixando todos ansiosos para as próximas edições promovidas por Denise e César Montenegro. Com certeza, a festa de pré-réveillon no Eco Flecheiras Residence foi um sucesso e entrou para a história.

Veja nas fotos captadas por Lilia Quinderé e família Montenegro:

