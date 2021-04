Conheça Rebeca Dantas, stylist de Juliette Freire, a participante que dita moda e estilo no BBB21

Advogada, maquiadora e estudante de concurso. Foi assim que a participante Juliette se apresentou no primeiro dia do BBB21 aos colegas de confinamento. Natural de Campina Grande, na Paraíba, a sister logo chamou atenção pelo estilo, com looks e makes poderosas. Para selecionar e montar as peças que iriam compor a mala de Juliette no reality, a paraibana contou com a ajuda de outra paraibana. Rebeca Dantas, designer de moda, conhece a sister há mais de cinco anos e trabalharam juntas em editorias de moda, além de ter amigos em comum.

“O convite surgiu de forma muito natural. Sabe quando você ajuda a sua amiga a montar a mala como uma forma de carinho?! Foi isso!”, afirma Rebeca.

Escolha dos looks

Peças cheia de personalidade, que vão das mais clássicas até as mais versáteis, Rebeca explica que os looks escolhidos surgiram a partir da definição da cartela de cores de Juliette, o ‘inverno frio’. Nesse sentido, foi possível criar opções usando cores que favorecessem a imagem pessoal da participante.

“A Juliette são várias mulheres. Do mulherão sexy a uma menina doce. Ela não abre mão de um look confortável, porém, com muito estilo e impacto”, explica Rebeca Dantas.

“As sobreposições e os mix de piercings, são os queridinhos da mulherada”, revela Rebeca. A designer de moda mostra quais são as tendências mais usadas por Juliette dentro da casa. Arraste para o lado e saiba quais são os estilos escolhidos por Juliette.

Maquiadora e participante do BBB

Já as maquiagens de Juliette são um capítulo à parte. Mesmo recebendo punição da produção do programa por estar fazendo tutorial de make, Juliette mostra que, além de participante, é maquiadora sim, e profissional.

A paraibana faz sucesso nas redes sociais com suas makes poderosas. Veja alguns estilos usados por Juliette dentro da casa do BBB.

Delineado gráfico

Sombra rosa com delineado gatinho

Batom vermelho

Look para a grande final

Juliette, uma das grandes favoritas ao prêmio do BBB21, já tem guardado seu look para a grande final. Rebeca preferiu não revelar detalhes e resolveu deixar todos na curiosidade. “Não irei dar spoiler, mas garanto que vão amar!”, afirma.

Rebeca se sente muito grata por todo reconhecimento, a nível nacional, que vem recebendo pelo trabalho que realizou junto à sister. “Isso é uma resposta do quão estão se identificando pelo o styling da Juliette. Eu fico muito feliz em ver que tem sido algo tão orgânico e natural, assim como ela”, declara.

Por fim, a paraibana ressalta o orgulho de ver o quanto Juliette se tornou querida, conquistando milhares de fãs, autodenominados de ‘cactos’.

“Eu acho que ela ficará muito grata com tudo e por todos. Por ter consigo passar tantas mensagens lindas ao mundo”, enfatiza Rebeca Dantas.