Gato salta em teclado e deixa hospital sem sistema por 4 horas nos EUA

Um gato foi responsável pela queda do sistema operacional de um hospital, localizado em Kansas City, nos Estados Unidos. O caso foi lembrado durante uma reunião, com membros do serviço de TI do país norte-americano, que discutiam medidas para solucionar problemas de segurança da informação.

Conforme noticiado pelo O Globo, durante a conversa, funcionários do governo discutiam a situação dos sistemas das diferentes agências do departamento e como corrigi-los, foi então, que um dos participantes lembrou do caso do hospital Veterans Affairs Medical Center.

Segundo ele, o hospital ficou várias horas sem sistema porque um gato saltou sobre o teclado do técnico que estava revisando alguns servidores do local. O felino acabou apagando toda a configuração e desconectando o serviço. De acordo com uma testemunha, DelBene, secretário assistente de informação e tecnologia do governo dos EUA, respondeu ao caso com a seguinte frase: "por isso tenho cachorro".

Curiosidade

O especialista em psicologia animal, David Sands, relatou à BBC uma curiosidade sobre os felinos. De acordo com ele, os gatos adoram teclados porque eles têm cheiro humano, e nisso, eles sentem a necessidade de acrescentar o cheiro deles ao objeto.