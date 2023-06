Cão de crista chinês ganha concurso de cachorro mais feio do mundo nos Estados Unidos

O cachorro Scooter, da raça crista chinês, ganhou o Concurso de Cão Mais Feio do Mundo de 2023 na última sexta-feira (23). O evento foi realizado na Feira de Sonoma-Marin em Petaluma, Califórnia, nos Estados Unidos. Conforme o g1, o animal tem sete anos de idade.

Legenda: Scooter foi o vencedor do Prêmio Mundial de 2023 Foto: Philip Pacheco / AFP

O cãozinho é propriedade de Linda Elmquist. Ele nasceu com uma deformidade que fez com que as duas patas traseiras sejam voltadas para trás.

Apesar da condição, Scooter consegue caminhar com a força das patas dianteiras. Para passar por obstáculos ao correr, ele balança de um lado para o outro.

O concurso é renomado e comemora as imperfeições dos animais.