Chihuahua com menos de 10 cm de altura é eleita menor cão do mundo

Uma chihuahua de 2 anos é o menor cachorro do mundo, segundo atualização feita pelo Guinness World Records no domingo (9). A cachorrinha, chamada Pearl, tem 9,14 centímetros de altura, vive nos Estados Unidos e é mais baixa do que um palito de picolé.

Para uma noção da altura do animal, o Guinness Book pontuou que a cadela é sete vezes menor do que a indiana Jyoti Amge, considerada a mulher mais baixa do mundo atualmente. Ela tem 12,7 de comprimento e pesa cerca de 5 kg.

Pearl apareceu no mundo durante um show de talentos televisivo em Milão, na Itália, carregada pela dona dela, Canesa Semler. No programa 'Lo Show Dei Record', a cadelinha foi apresentada em um assento no formato de um ovo de Páscoa e recebeu aplausos da plateia.

Segundo Canesa Semler, o comportamento de Pearl pode ser comparado ao de uma "diva". A dona ressaltou que ela gosta de comer alimentos como frango e salmão, peixe considerado caro em todo o mundo, e ainda adora "se vestir bem".

Legenda: Chihuahua é mais baixa que um palito de picolé, assim como de um copo de bebida Foto: reprodução/Guinness World Records

Sobrinha da Miracle Milly

A cachorra nasceu em 1º de setembro de 2020 e é "sobrinha" da Miracle Milly, a cadela recordista anterior. Miracle tinha 9,65 cm e morreu em 2020, nascendo com menos de 28 gramas.

"Ter esta oportunidade única de quebrar nosso próprio recorde e compartilhar com o mundo esta notícia incrível", disse a dona de Pearl em comunicado oficial enviado ao Guinness World Records.