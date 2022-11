Manacá-da-serra: como plantar e cuidar

O manacá-da-serra é uma planta ornamental muito usada em projetos paisagísticos. Ela pode ser plantada em jardins, praças e também em vasos. Mas a escolha depende da espécie, pois há algumas que crescem muito e outras menores.

A bióloga Amanda Carvalho*, consultora em jardinagem, explica que, como são plantas de sol pleno, não vão bem dentro de casa, mas podem ser plantadas em vasos, em jardins e quintais. “O sol pleno é necessário para que a planta receba o máximo estímulo de energia para a floração abundante”, diz.

Por ser uma árvore muito florida, o manacá-da-serra deixa qualquer ambiente mais bonito. E é muito fácil de cuidar. Assim, é uma boa opção para quem não tem muito tempo ou muita experiência em cuidar de plantas.

Se você está buscando uma planta para ter em sua casa e quer saber mais sobre o manacá-da-serra, confira todas as informações neste texto!

Tipos de manacá

Entre os diversos tipos de manacá-da-serra, há dois que se destacam: o manacá de jardim e o manacá-anão. O primeiro, também chamado de manacá-de-cheiro, tem flores com tons que vão do azul ao branco e que são muito perfumadas — por isso o nome. Por ser uma árvore maior, é indicada apenas para o plantio direto no solo e em áreas abertas e espaçosas, como os jardins e praças.

Já o segundo tem essa denominação por não crescer tanto como um manacá-da-serra tradicional. O manacá-anão chega a no máximo 3 metros, sendo uma boa opção para ser plantado em vasos.

Flor de Manacá

Legenda: Vegetais de sol pleno, a manacá-da-serra não vão bem dentro de casa Foto: Shutterstock

A árvore do manacá tem folhas verdes escuras que, no período de floração, ficam ainda mais bonitas em contraste com as flores brancas que vão lentamente mudando a coloração, passando pelo tom de rosa até chegarem à cor lilás. Essa característica das flores do manacá-da-serra faz com que seja chamada por muitos de “árvore que dá flor de três cores”.

E como as raízes do manacá-da-serra crescem pouco e não são agressivas, esta planta é uma boa opção também para plantar em calçadas, sem nenhum tipo de dano.

Quando é a floração do Manacá?

O período de floração de um manacá-da-serra acontece no fim da primavera e no verão, entre os meses de novembro e fevereiro.

Nesse período é importante ter ainda mais atenção à adubação do solo, para potencializar as flores e deixar a sua planta mais bonita.

Como cuidar da muda

A principal diferença de um manacá-da-serra plantado diretamente no solo de um plantado no vaso é em relação aos cuidados.

De acordo com a paisagista Fernanda Dagrela**, quando o manacá-da-serra é plantado no solo, as raízes conseguem ir em busca de água e nutrientes. Assim, as regas e adubações são menos frequentes. Já nos vasos, é preciso fornecer mais água e nutrientes para o desenvolvimento saudável da planta. Veja mais dicas!

No vaso

Para plantar o manacá-da-serra em vasos, o primeiro passo é ter um vaso médio ou grande, que permita o crescimento. A bióloga Amanda recomenda o uso de um substrato com compostos muito ricos em matéria orgânica, como turfa, húmus de minhoca e esterco curtido. Eles fornecem uma grande variedade de nutrientes importantes para a saúde geral da planta.

Uma dica da profissional para ficarem bonitos em vasos é sempre repor o substrato, regar e podar. Mas, como não é uma planta que espalha muito horizontalmente, a poda é mais para limpeza de partes secas.

Se estiver em um espaço com sol pleno, a rega pode ser diária nos dias mais quentes. Já em épocas mais frias pode ser espaçada. E em épocas de chuva é possível cessar.

No solo

Antes de tudo, a paisagista Fernanda recomenda escolher um espaço no jardim onde tenha a maior incidência direta de luz solar e que seja perto de uma torneira para facilitar as regas. Após o plantio é necessário primordialmente realizar as regas em dias intervalados porque nesse período a planta necessita de bastante água para enraizar.

Depois, a orientação é regar de uma a duas vezes por semana e podar somente nos períodos de outono e inverno, quando as plantas estão no período de dormência. Assim a brotação e a floração virão com tudo na primavera. E é necessário tomar cuidado com as adubações em excesso. A dica de Fernanda é evitar adubar nos períodos de outono e inverno e potencializar a adubação durante a primavera e verão. “Dessa maneira, seu Manacá ficará sempre lindo e florido”, afirma.

Jardim com Manacá-da-serra

Legenda: Muitos chamam a manacá-da-serra de “árvore que dá flor de três cores” Foto: Shutterstock

Por ser uma planta que necessita de bastante luz solar direta para se desenvolver, o ideal é que o manacá-da-serra seja sempre cultivado em ambientes externos. E os jardins são ótimos para isso, além de ficarem mais bonitos durante a floração.

É importante ter atenção porque, quando é cultivado em locais de sombra ou meia-sombra, as folhas ficam pequenas e atrofiadas, não há florações e a planta fica mais suscetível ao ataque de pragas e doenças.

Perguntas frequentes

Quem pensa em cultivar um manacá-da-serra costuma ter algumas dúvidas, principalmente em relação ao crescimento e ao melhor espaço para que a planta fique saudável e bonita. Esclarecemos algumas das perguntas mais comuns:

Manacá gosta de sol ou de sombra?

Como já explicado pelas profissionais, o manacá-da-serra é um tipo de planta que gosta de sol e depende dele para ter um melhor desenvolvimento.

Além disso, gosta de umidade. Mas pode apresentar dificuldades de desenvolvimento, acima de tudo em locais com ar muito seco.

Manacá cresce rápido?

Legenda: As raízes da planta crescem pouco e não são agressivas, então ela é uma boa opção para plantar em calçadas Foto: Shutterstock

O crescimento não é tão rápido. O manacá-da-serra leva em torno de dois anos para alcançar a altura de 2,5 metros, desde que tenha luz direta.

Portanto, é bom ter paciência, manter os cuidados e entender que a planta tem o seu tempo certo de se desenvolver.

Qual a altura de um manacá?

O manacá-da-serra é considerado uma das maiores plantas domésticas do Brasil. Dependendo da espécie, pode chegar a até 12 metros de altura.

Mas há espécies menores, como o manacá-anão, que não passa de 3 metros e é uma escolha mais adequada para espaços menores, como varandas.

Onde comprar muda de manacá-da-serra?

Legenda: O período de floração de um manacá-da-serra acontece no fim da primavera e no verão Foto: Shutterstock

Por ser uma planta nativa de mata atlântica e bastante encontrada principalmente no litoral de alguns estados brasileiros como Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, é fácil encontrar a muda para comprar.

Em floriculturas, lojas especializadas em jardinagem e decoração e até mesmo em alguns sites na internet você consegue comprar o seu manacá-da-serra. Depois, é só seguir todas as dicas de cuidados e aguardar a floração.

*Amanda Carvalho (@amandaboticaindoor) é bióloga formada pela Universidade Federal da Bahia e trabalha com consultorias de jardinagem presencial e online.

**Fernanda Dagrela (@ferdagrela) é engenheira ambiental e paisagista. Trabalhou com paisagismo urbano por 5 anos e desde 2021 atua no paisagismo residencial, comercial e empresarial.