Em protesto, ativistas lançam tinta laranja em monólitos do Stonehenge, na Inglaterra

Dois ativistas da organização ecologista Just Stop Oil foram presos, nesta quarta-feira (19), por pichar os monólitos do Stonehenge. Um vídeo da ação no local foi publicado no Instagram pelos ecologistas.

A polícia de Wilshire, no sudoeste da Inglaterra, informou em um comunicado que prendeu dois suspeitos, enquanto o Just Stop Oil, que pede o fim da exploração de combustíveis fósseis, reivindicou a responsabilidade da ação, assegurando que a pintura em pó utilizada "desaparecerá em breve com a chuva".

Assista:

Em vídeo é possível ver dois homens correndo em direção às enormes pedras, que foram um círculo no sítio pré-histórico do sudoeste da Inglaterra, pichando os monólitos com um pó laranja, enquanto algumas pessoas tentam impedi-los.

A substância "em breve desaparecerá com a chuva, mas não a necessidade urgente de uma ação governamental eficaz para mitigar as consequências catastróficas da crise climática e ecológica", afirmou a organização ecologista no X.

O que é o Stonehenge?

Legenda: Stonehenge é uma estrutura composta, formada por círculos concêntricos de pedras, que chegam a ter 5 metros de altura e a pesar quase 50 toneladas Foto: Shutterstock

Construído em etapas entre aproximadamente os anos 3000 e 2300 antes de Cristo, Stonehenge é um dos monumentos megalíticos pré-históricos mais importantes do mundo devido a tamanho, construção sofisticada e precisão arquitetônica.

As pedras erguidas, que fazem um conjunto de círculos misteriosos, atraem milhares de pessoas todos os anos para as festas pagãs do solstício de verão.

Veja também Meio Ambiente Cearense recebe prêmio na ONU por trabalho na luta contra a desertificação Meio Ambiente Flor de crisântemo: veja tipos e como cuidar da planta

O primeiro-ministro conservador britânico, Rishi Sunak, denunciou "um vergonhoso ato de vandalismo contra um dos monumentos mais antigos e importantes do Reino Unido e do mundo".

Por dois anos, o governo teve que lidar com as ações severas da organização, que atacou obras de arte, interrompeu competições esportivas e shows. Por causa disso, o governo conservador endureceu a lei sobre o direito de se manifestar em uma tentativa de impedir as ações desse grupo, fundado em fevereiro de 2022, que pede o fim da exploração de energia fóssil antes de 2030.