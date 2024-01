Flor de crisântemo: veja tipos e como cuidar da planta

Cultivada na China há milênios, a flor de crisântemo possui muitas variedades. Os interessados podem encontrar crisântemos anões, com 30 centímetros de altura, até plantas de um metro, com uma grande inflorescência na extremidade.

Dotado de incontáveis formatos e cores, o crisântemo vem das palavras gregas chrysos, que significa ouro, e anthemon, flor. Tem origem na China e possui simbolismos diferentes, conforme explica o engenheiro-agrônomo Mauricio João Mattar*, que trabalha com a produção de crisântemos de corte há 35 anos. De acordo com ele, a flor possui um significado ligado ao luto para os ocidentais, pois seu período de floração acontece no outono, estação em que o Dia de Todos-os-Santos é celebrado (1º de novembro).

Por outro lado, os orientais atribuem significados muito diferentes ao crisântemo. Os japoneses, por exemplo, elegeram-no como flor nacional, símbolo da família imperial do país, de acordo com Ângela Cristina Oliveira Stringheta**, especialista em fitotecnia e professora do Curso CPT Como Produzir Crisântemos. Existe, até mesmo, acrescenta, o Festival do Crisântemo nesta nação, também conhecido como Festival da Felicidade.

A flor representa a força e o poder dos imperadores, assim como a simplicidade e a perfeição. Costumes orientais pedem, inclusive, que ofereçamos um ramo de crisântemos para desejar sorte a alguém.

O crisântemo é uma das espécies de flores mais populares no Brasil devido à floração perene e à grande variedade de cores vivas, adiciona Mauricio João Mattar. Estima-se que no mundo existem aproximadamente 800 tipos desta flor. As principais diferenciações estão ligadas ao tipo de pétala, que pode ser similar à margarida, além da coloração, a qual pode variar entre amarelo, vermelho, branco, azul e roxo.

Como cuidar

O crisântemo é uma flor que adora umidade, diz Mauricio João Mattar. Porém, é preciso atenção para evitar o alagamento, que é uma das causas mais frequentes de perdas. A chave é que o substrato tenha uma boa drenagem. Deve-se pulverizar as suas flores com água, mas sem atingir os botões.

Para o bom cuidado, o ideal é escolher um lugar bem ventilado, luminoso, mas sem luz do sol direta e correntes de ar para cuidar do seu crisântemo, comenta o engenheiro-agrônomo. É preciso cuidado especialmente se for plantá-lo no jardim, devido ao vento.

Os crisântemos também são muito sensíveis às altas temperaturas. O ambiente onde ficam não deve ultrapassar os 18 °C, uma vez que eles murcham rapidamente. Idealmente, deve manter a divisão entre 13 °C e 18 °C.

Como cuidar no vaso

Compre-os quando os botões estiverem abertos e plante-os num vaso largo de cerca de 20 cm ou 25 centímetros. O primeiro passo é escolher um substrato rico em nutrientes e bem drenado para a planta, cita Ângela Stringheta.

O recomendado é fazer a rega de duas a três vezes por semana, com o cuidado para não deixar o solo nem encharcado nem completamente seco.

Quanto dura um crisântemo?

A média de duração dessa flor é de 15 dias, se for bem cuidada, pontua Mauricio João Mattar.

Quais os tipos e significados das cores?

Originalmente os crisântemos são de cor amarela. Em grego o seu nome, dado por Carolus Linnaeus, significa "flor de ouro". O crisântemo amarelo é uma flor que é facilmente encontrada na decoração de jardins ou varandas de apartamentos. Isso se explica pois sua coloração expressa felicidade e alegria, sendo bastante usada para atrair essas energias para o ambiente, avalia Ângela Stringheta.

Já o crisântemo com pétalas na cor vermelha é uma flor associada à intensidade de sentimentos como, por exemplo, o amor.

Flores como o crisântemo branco normalmente carregam significados como paz, pureza e delicadeza, sendo uma boa opção neutra de presente e para a decoração, diz Mauricio João Mattar.

Legenda: O crisântemo é uma das espécies de flores mais populares no Brasil Foto: Freepik

Os crisântemos com tons de rosa e roxo são muito utilizados em festas de graduação e término de estudos. Simbolizando a transição entre a ingenuidade (branco) e a maturidade da vida adulta (vermelho), é também muito encontrado em noivados e festas de 18 anos.

Como fazer a muda de crisântemo?

O crisântemo pode ser plantado tanto em forma de semente ou de muda. O período mais recomendável para o plantio é entre o fim do verão e início de outono. Essa planta é considerada de dia curto, ou seja, a floração acontece quando a noite dura mais que o dia. Normalmente, plantas desse tipo florescem durante o verão, outono e, às vezes, inverno, detalha o engenheiro-agrônomo.

Uma vez plantado, o crisântemo anão pode alcançar 30 centímetros de altura, e quando se trata das arbustivas, podem chegar a 1,30 metro.

Os principais locais onde o crisântemo pode ser plantado são canteiros, vasos ou então jardins. Quanto aos cuidados com a planta, os principais são:

realizar adubo cerca de 30 dias após o plantio

regar duas ou três vezes durante a semana na época de mais calor, mas com o cuidado de não encharcar a planta, para evitar o risco de raízes e hastes apodrecerem

retirar as folhas velhas, para que a floração seja prolongada e a planta fortalecida, explica a especialista em fitotecnia.

As flores vão se abrir por completo cerca de duas semanas depois. O corte pode ser feito 13 semanas após o plantio.

Após quatro semanas, as raízes devem começar a aparecer, e aí pode-se replantar a planta em vasos individuais. Assim, após criarem raízes, as mudas podem ser levadas para algum ambiente externo. Para que os cortes fiquem controlados, pode-se usar espeto de churrasco ou estacas finas.

O solo ideal para o plantio do crisântemo é fértil, arenoso e tem um pH entre 6.0 e 7.0. A temperatura ideal para essa planta varia entre 18 °C até 25 °C.

*Maurício João Mattar é engenheiro-agrônomo, formado há 40 anos. Trabalha há 35 anos com a produção de crisântemos de corte. Proprietário da empresa Mudaflor.

**Ângela Cristina Oliveira Stringheta é especialista em fitotecnia e professora do Curso CPT Como Produzir Crisântemos. É professora do Departamento de Fitotecnia e Diretora de Cultura da Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Paisagismo.