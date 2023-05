Lágrima-de-cristo: veja os tipos e como cuidar da planta

A lágrima-de-cristo (Clerodendrum thomsoniae) é uma trepadeira volúvel, semilenhosa, com um florescimento abundante. Originária do continente africano, algumas espécies da planta podem chegar a 4 metros de altura.

Mesmo sendo de uma família rústica de vegetais, alguns cuidados contra pragas são essenciais para boa manutenção da planta. O Diário do Nordeste separou algumas dicas e informações sobre a planta.

Foto: Shutterstock

Qual o significado?

Não se sabe ao certo o significado da lágrima-de-cristo. A engenheira agrônoma Érica Calvet* conta que "popularmente recebeu esse nome devido às suas flores vermelhas, que se alongam para fora de brácteas brancas ou avermelhadas".

Foto: Shutterstock

Quais são os tipos de lágrima-de-cristo?

Érica Calvet afirma que mundialmente é possível encontrar até 150 variedades da planta na família Clerodendrum.

Existem dois tipos de lágrima-de-Cristo de fácil acesso. São elas: as variações com flores de brácteas brancas e vermelhas.

Foto: Shutterstock

Como cuidar da lágrima-de-cristo?

Segundo Érica, a lágrima-de-cristo é uma planta rústica, que necessita de poucos cuidados. Para cultivá-la, é necessário deixá-la sob o sol por no mínimo 4 horas diárias e, por mais que seja tolerante à seca, a regagem deve ser feita em abundância e com frequência diária, tendo em vista a necessidade conforme o tipo de plantio (vaso ou canteiro).

Quanto à adubagem, Érica explica que deve ser realizada mensalmente, com composto orgânico ou fertilizantes comerciais, como o NPK, que favorece o bom desenvolvimento e florescimento do plantio.

Podas trimestrais devem ser feitas para a manutenção da qualidade estética da planta, estimulando a renovação de copa e controle de possíveis pragas.

Foto: Shutterstock

Cuidados contra as pragas

É comum que a lágrima-de-cristo seja atacada por cochonilhas, pequenos gafanhotos, pulgões e mosca-branca. Érica alerta que para realizar o controle destas pragas é preciso monitorar as plantas pelo menos uma vez por semana para detectar os invasores logo no início do ataque.

"Prevenir o ataque de pragas é simples, você deve ajustar o manejo da sua planta realizando adubações no tempo e quantidade adequada para a planta, fornecer água para a planta na medida correta. Uma planta equilibrada é menos atacada por pragas. Além disso, realizar uma boa vistoria semanal é etapa crucial pois é sempre mais fácil lidar com as pragas em início de infestação", orienta a especialista.

Para que serve a planta?

Conforme aponta a Embrapa, a lágrima-de-cristo é uma planta com função ornamental, ou seja, muito utilizada em projetos paisagísticos.

Não existe histórico acerca de possíveis intoxicações pelo consumo, no entanto, a especialista diz que não é recomendado a ingestão de partes da planta. Tornando ela assim, uma espécie não-comestível.

Foto: Shutterstock

Ramos maduros e galhos mais velhos são o necessário para realizar a montagem das mudas. Segundo Érica Calvet, o método de propagação mais fácil da Lágrima de Cristo se dá por meio da estaquia ou alporquia.

*Érica Costa Calvet é engenheira agrônoma graduada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), mestre e doutora em Entomologia Agrícola pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Possui especialidade em acarologia agrícola, atuando como docente na UFC nas disciplinas de Entomologia agrícola, acarologia agrícola e manejo integrado de pragas.