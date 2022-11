Cróton: veja como cuidar e tipos da planta

O cróton é uma planta que está ganhando cada vez mais espaços nas casas, nos jardins e até mesmo em apartamentos. Por ser resistente e fácil de ser cultivada, ela conquista até mesmo aqueles que não têm muita experiência nos cuidados com plantas.

Além disso, é esteticamente muito bonita devido às suas grandes folhagens, com diferentes tons. Isso faz com que seja uma planta que ajuda a dar mais vida aos ambientes. E são ótimas para usar na decoração, tanto de ambientes internos como nos externos.

Essa planta pode apresentar formatos e texturas variados e as suas folhas podem ser vermelhas, amarelas, roxas ou cor de rosa. Também é importante saber que a planta adulta pode alcançar até 3 metros de altura.

Por tudo isso, antes de escolher a sua, é fundamental conhecer os principais tipos de crótons, suas principais características e como cuidar da forma correta. É o que explicaremos a seguir. Confira!

Tipos de cróton

A jardinista Mônica Macieira*, da Macieira Artes e Jardins, explica que, entre os tipos dessa planta, se destacam o cróton-petra, o cróton-brasileirinho, o cróton-canarinho, o cróton-gingha, o cróton-picasso e o cróton-bell (cróton-parafuso).

Legenda: Cróton é uma planta muito fácil de ser cuidada e precisa basicamente de uma área bem ensolarada e iluminada Foto: Shutterstock

Todos eles podem ser cultivados dentro de casa, desde que recebam luminosidade natural constante. Mas os dois tipos principais e mais conhecidos são o cróton petra e o verde e amarelo.

Cróton petra

Esta é a espécie mais comum e mais presente nas residências. Também conhecido como folha-imperial, o cróton petra se caracteriza por suas folhas grandes e em formato oval, com as cores verde, laranja e amarelo. E pode dar algumas flores brancas e amarelas.

Cróton verde e amarelo

As folhas verdes com manchas amarelas fazem com que essa espécie seja popularmente chamada de cróton brasileirinho, nome que faz uma referência às cores da bandeira do nosso País.

Legenda: Suas folhas podem ser vermelhas, amarelas, roxas ou cor de rosa Foto: Shutterstock

Assim como o cróton petra, ele também pode ser cultivado em casa. Mas, por ser uma planta tóxica, é mais indicada para ambientes externos, onde fica mais fácil evitar o contato direto com a seiva.

Como cuidar

A paisagista Kátia Crespo**, da Ideia Verde Paisagismo, explica que é uma planta muito fácil de ser cuidada e precisa basicamente de uma área bem ensolarada e iluminada.

Ela diz ainda que também é preciso ter atenção à rega e à adubação, que deve ser feita pelo menos uma vez a cada estação do ano, preferencialmente com adubo orgânico, que não faz mal para as plantas nem para o meio ambiente.

Legenda: Planta tem sido utilizada para decorar casas e apartamentos Foto: Shutterstock

Outro cuidado importante é em relação à poda. A jardinista Mônica Macieira, dá mais detalhes de como isso deve ser feito.

Mônica Macieira Jardinista “É bem simples. Primeiro é preciso retirar as folhas murchas e os galhos secos, depois podar um pouco os ramos que estão cruzados no meio do arbusto. Além de ser bom para que os novos brotos recebam mais luz, também serve para controlar o crescimento, mantendo o formato e a altura desejada”.

A recomendação da profissional é de não fazer podas no seu cróton antes que ele esteja muito bem enraizado no solo ou no vaso.

Como cuidar de cróton no vaso?

De acordo com a paisagista, o cuidado básico com o cróton no vaso tem que ser regado de duas a três vezes por semana, sem deixar o solo encharcado ou com retenção de água. E, como as folhas são grandes e largas, ela orienta dar uma borrifada com água para ajudar a tirar a poeira e deixar a planta limpa.

Legenda: Essa planta pode apresentar formatos e texturas variados Foto: Shutterstock

Para vasos que ficam dentro de casa, a dica é manter longe do aparelho de ar-condicionado e próximo às janelas. Assim a sua planta vai ficar ainda mais bonita e com as cores mais vibrantes, além de mais saudável.

No caso dos crótons plantados diretamente em jardins, é importante verificar se o solo está seco e, caso esteja, é um sinal de que precisa ser regado novamente.

Flor de cróton

Além das belas folhas, o cróton-petra também pode dar flores, principalmente durante os meses do inverno e da primavera.

Segundo a jardinista, elas têm o formato de um espigão, de onde brotam várias bolinhas que desabrocham, tornando-se pequeninas flores. E os cuidados são os mesmos de quando a planta está sem flores, em relação à iluminação e à rega.

Conforme já dito pela paisagista Kátia Crespo, o cróton é uma espécie de sol pleno. “Quanto mais sol receber, mais colorido ele fica”, afirma. Já a sombra faz com que a planta comece a dar fungos e fique doente. Por isso o ideal é deixar sempre em ambientes bastante ensolarados, seja dentro de casa ou em áreas externas. Outra dúvida comum em relação ao cultivo é sobre a toxicidade, presente principalmente nas folhas e sementes. Essas partes da planta, se ingeridas, podem causar problemas à saúde. Por isso, a jardinista orienta manter pets e crianças sob atenção e plantar o cróton em locais que eles não possam ter acesso fácil, evitando o contato. Há quem diga também que o cróton tem um significado espiritual e que funciona como um amuleto. É uma planta que protege os ambientes contra as energias negativas, pois suas folhas levam uma sensação de aconchego e conforto, deixando qualquer lugar mais agradável. Além disso, ter a planta em casa pode ajudar a deixar as pessoas mais leves e mais bem-humoradas. E é uma forma de suavizar as relações familiares e deixá-las mais harmônicas. Na dúvida, vale tentar! E para aqueles que ficaram com vontade de cultivar o cróton em casa ou no jardim, uma dica interessante da paisagista Katia Crespo é montar canteiros e fazer algumas composições que misturam diversos tipos da planta. "Fica lindo, coloridíssimo, com várias alturas, e dá para trabalhar com muitas espécies diferentes", finaliza.

*Mônica Macieira, jardinista da Macieira Artes e Jardins - @macieiraartesejardins

**Katia Crespo, paisagista da Ideia Verde Paisagismo - @ideiaverdepaisagismo