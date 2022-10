Kalanchoe: saiba como cuidar da flor da fortuna

Planta de manutenção simples, facilmente encontrada em floriculturas e supermercados e que chama atenção pelas cores, a kalanchoe é também conhecida como flor da fortuna. Ela é a escolha ideal para quem busca trazer um pouco de verde para casa ou escritório, e ainda atrair energia de abundância.

Assim como a espada-de-São-Jorge, a kalanchoe tem origem africana, mais especificamente na região de Madagascar. Pertence à família Crassulaceae, da qual fazem parte os cactos e suculentas, e a espécie associada à fortuna é formalmente denominada de Kalanchoe blossfeldiana.

A botânica e professora Mariana Bünger* explica que ela foi trazida para o Brasil com fins ornamentais e se adaptou bem especialmente em regiões secas. “Não é uma planta que precisa de muita chuva e acumula grande quantidade de água nas folhas. Ela é muito resistente, forte”, destaca.

Significado espiritual da flor da fortuna

Legenda: Ideal é comprar aquelas que estiverem com alguns botões de flores ainda fechados para a floração ser mais longa Foto: Shutterstock

O biólogo e jardineiro Bruno Flor** comenta que a ligação desse vegetal com fortuna e prosperidade é tipicamente brasileira e tem relação com o fácil cultivo e a abundância de flores que produz. Além disso, a floração prolongada, podendo durar até três meses, e a ocorrência de flores com até 15 pétalas, passam a ideia de fartura constante.

Além da ligação com a fortuna, Bruno Flor cita outro significado espiritual da kalanchoe, apontando o vegetal como uma representação do paradoxo da vida, que alterna entre abundância e escassez, num processo natural da existência. “Ela é abundante em flores, mas em determinado momento, isso acaba. Então, ela precisa se resguardar e ganhar energia para dar flores de novo”, demonstra.

Cores da kalanchoe (ou flor da fortuna)

Legenda: É possível encontrar a kalanchoe em diversas cores Foto: Shutterstock

O melhoramento genético e evoluções no cultivo, diz o biólogo, permitem ser possível encontrar a kalanchoe em diversas cores, e cada uma delas representa boas energias em diferentes âmbitos da vida.

Amarela: prosperidade na vida financeira;

prosperidade na vida financeira; Branca: paz e tranquilidade;

paz e tranquilidade; Vermelha: abundância no amor;

abundância no amor; Verde: muita esperança para o futuro;

muita esperança para o futuro; Rosa: energia da pureza juvenil e a força do feminino.

Como cuidar

Os cuidados com a kalanchoe começam já na hora de comprar: o ideal é escolher aquelas que estiverem com alguns botões de flores ainda fechados, dessa maneira, a floração vai ser ainda mais longa, explica Bruno.

Legenda: Rega da planta deve acontecer uma ou duas vezes na semana Foto: Shutterstock

Como cuidar no vaso

Dentro de casa, demanda poucos cuidados e que são super fáceis de serem adicionados à rotina, como acontece no cuidado com as bromélias e a comigo-ninguém-pode:

Iluminação: assim como no cultivo da planta jade, o vaso da kalanchoe deve ficar em um ambiente de meia-sombra, ou seja, que é iluminado mas não recebe incidência direta do sol, como a varanda, alpendre ou próximo de janelas. Ele jamais deve ficar em um ambiente de escuridão.

assim como no cultivo da planta jade, o vaso da kalanchoe deve ficar em um ambiente de meia-sombra, ou seja, que é iluminado mas não recebe incidência direta do sol, como a varanda, alpendre ou próximo de janelas. Ele jamais deve ficar em um ambiente de escuridão. Rega: deve acontecer uma ou duas vezes na semana, e sempre com a água direcionada para o substrato, sem molhar as flores ou a folhagem. Regar em excesso pode, inclusive, prejudicar a planta, causando o apodrecimento, segundo a botânica Mariana Bünger.

deve acontecer uma ou duas vezes na semana, e sempre com a água direcionada para o substrato, sem molhar as flores ou a folhagem. Regar em excesso pode, inclusive, prejudicar a planta, causando o apodrecimento, segundo a botânica Mariana Bünger. Poda: outro cuidado apontado por Bruno Flor para prolongar a floração é cortar as flores que forem secando, o que diminui o risco de a planta contrair doenças causadas por fungos, ácaros e cochonilhas.

Como fazer muda da flor da fortuna?

O processo para fazer uma muda é semelhante ao feito com cactos e suculentas. Uma das maneiras, segundo a botânica Mariana Bünger, é cortar uma folha na base e deixar em copo de água, sem submergir. Quando ela começar a criar raizes, é hora de transferir para um vaso e cuidar durante o crescimento.

Outra forma de fazer mudas de kalanchoe é, após cortar a folha, já transferir para outro vaso, enterrando direto no substrato rico em nutrientes. Nessa etapa do desenvolvimento, ela precisa estar em contato direto com sol.

Perguntas frequentes

Por que a Kalanchoe não dá mais flor?

Dentro das condições ideais, a kalanchoe se mantem florida por até 90 dias, entre a primavera e o verão. Após esse período, é normal as flores caírem, o que não significa, contudo, que ela esteja morrendo. Ainda assim, precisará de outros tipos de cuidados para que aconteça outra floração.

Legenda: Dentro das condições ideais, a kalanchoe se mantem florida por até 90 dias, entre a primavera e o verão Foto: Shutterstock

O primeiro passo, segundo Bruno Flor, é cortar todas as flores ressecadas, deixando somente o caule, e mudar o substrato ou transferir a planta para um vaso maior, com o adubo que vai garantir os nutrientes necessários ao crescimento.

“O mais importante, nessa etapa, é colocar em um local onde ela receba sol pleno. Com o substrato novo e incentivo da luz, a kalanchoe vai começar a crescer e, quando estiver saudável, liberar mais flores”, destaca.

O biólogo salienta que, por ser uma planta de floração anual, é comum levar muitos meses até que novas flores apareçam. Além disso, os botões podem vir em menor quantidade do que na primeira vez.

“Em regiões como o Sul e o Sudeste do Brasil, com as estações do ano bem delimitadas, é esperado que ela tenha apenas uma floração anual, mas em lugares mais quentes e com sol o ano todo, isso pode acontecer duas vezes ao ano. Basicamente, a kalanchoe vai dar flor quando estiver saudável”.

Kalanchoe gosta de sol ou de sombra?

No período em que está florida, a flor da fortuna é uma planta de meia sombra, portanto, é necessário deixá-la em local iluminado, mas sem a necessidade de incidência solar direta.

Já quando todas as flores caem e ela precisa de estímulos para gerar novos botões, a kalanchoe precisa receber a luz do sol durante, pelo menos, quatro horas por dia.

Legenda: Quando que está florida, a flor da fortuna é uma planta de meia sombra Foto: Shutterstock

O que fazer quando a flor da fortuna está morrendo?

Antes de tudo, é importante diferenciar o fim da floração com uma situação em que a kalanchoe esteja doente. Se a flores caem e as hastes ficam secas, é um sinal de que o período de flores acabou, e será necessário aumentar a nutrição da planta com adubo e deixá-la exposta ao sol.

Mas se as folhas estão caindo e a raiz está com aspecto apodrecido, são sinais de que a flor da fortuna pode estar morrendo, segundo explica Bruno Flor. Geralmente, isso acontece quando a planta recebe muita água na rega ou fica em ambientes escuros, o que a impossibilita de realizar a fotossíntese.

Essa situação, garante o biólogo, pode ser revertida diminuindo a quantidade de água e a frequência da rega, e aumentando a quantidade de luz do sol que a planta recebe. “Depois desses cuidados, mesmo se estiver definhando, a kalanchoe pode se recuperar”, atesta.

*Mariana Bünger é botânica e professora do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Ceará (UFC).

**Bruno Flor é jardineiro, artista floral e biólogo formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC).