Camarão-amarelo: veja significado espiritual e como cuidar da planta

O camarão-amarelo, também conhecido como camarão-imperial ou camarão-imperador, é uma flor exótica, de coloração dourada ao sol. Apesar de ter o nome de um crustáceo, é uma planta utilizada em jardins públicos e particulares graças às suas interessantes características paisagísticas. Pode ser adubada em vasos, usada em renques, maciços e em detalhes arquitetônicos em jardins planejados.

Além de seu porte ímpar, têm o poder de atrair beija-flores, proporcionando um espetáculo de interação entre a fauna e a flora. A sua floração ocorre principalmente durante os meses mais quentes.

Planta considerada de fácil plantio, cultivo e manutenção, para cultivá-la com sucesso, porém, é necessário entender os cuidados específicos que ela requer, de acordo com a florista e jardinista Crys Bernardes*.

Qual o significado da planta camarão-amarelo?

Para os que acreditam, a planta camarão-amarelo (Pachystachys lutea) tem a simbologia de trazer prosperidade e oportunidade de negócios para os ambientes, afirma a florista. Tem, como uma de suas principais características, se adaptar bem a regiões com climas completamente diferentes, o que torna muito mais fácil cultivá-la. Ela é originária do Peru.

Legenda: A sua floração ocorre principalmente durante os meses mais quentes Foto: Unsplash

No que diz respeito à parte estética, a verdadeira estrela que ela traz são as brácteas, folhas vistosas e atrativas que possuem como principal função atrair polinizadores e, muitas vezes, confundidas com pétalas. “Douradas ou amarelas e com um formato que faz lembrar pequenos camarões agrupados, estas estruturas protegem as flores da planta, que são brancas e surgem do interior destas brácteas. O conjunto, quando florido, mostra-se impressionante e atrai muitos beija-flores”, detalha a jardinista.

Como cuidar da planta camarão-amarelo?

Conforme sua simbologia, é indicada para ser cultivada em ambientes de trabalho e salas de estar, porém, trata-se de um arbusto que deve ser cuidado a sol pleno, “recebendo os raios solares durante todo o dia ou à meia sombra (pelo menos quatro horas diárias), revela Crys Bernardes.

Pode ser plantado diretamente no jardim (pode chegar a 1,5 metros), ou em vasos (altura aproximada de 80 cm).

Deve ser regado sempre que tocar o solo e sentir que ele está levemente seco, evitando encharcamento ou longos períodos de estiagem.

Como fazer a muda da planta camarão-amarelo?

Para fazer mudas basta cortar um pedaço saudável do galho, com aproximadamente 20 a 25cm e enterrar 1/3 do galho em mistura de terra de boa qualidade e areia (partes iguais).

Deve-se deixar as mudas em local sombreado até que enraízem, podendo receber no máximo o sol fraco do começo do dia ou do final da tarde.

Atenção à rega nesta fase, pois deve-se manter o solo levemente úmido.

Quais as cores da planta camarão-amarelo?

Falando nas flores, ela possui um tom bem vivo de amarelo, o que entra em contraste com o verde forte presente em suas folhas, gerando um visual único que contribui para sua popularidade. “Existe também o camarão-vermelho, porém não é a mesma espécie do camarão-amarelo”, explica a entrevistada. Neste caso, trata-se de uma planta com inflorescência de brácteas vermelhas com flores brancas.

Qual o melhor solo para criar a muda de planta e como conservá-la?

A melhor escolha de solo para cultivar o camarão-amarelo é aquele que seja rico em material orgânico, detalha a florista. “Para quem for fazer o cultivo em vasos, vale a pena criar uma camada de brita no fundo do recipiente, para facilitar a drenagem do solo”, explica.

A planta prefere solos mais soltos e bem drenados. Um fertilizante equilibrado, aliado aos cuidados corretos, fará ela florescer em profusão. Fórmulas com percentual maior de fósforo, seguido de potássio, são indicadas para plantas que produzem muitas flores.

É importante evitar o contato direto das folhas com a água, pois isso pode favorecer o surgimento de fungos e doenças. Além disso, é recomendado adubar a planta a cada três meses com fertilizante orgânico.

“A floração do camarão-amarelo acontece o ano todo, porém com mais intensidade na primavera e verão. A propagação da planta é um processo bem simples, mas raramente explorado em sua plenitude. Estacas do camarão-amarelo, quando colocadas em um solo úmido e bem drenado, tendem a desenvolver raízes em poucas semanas”, diz a jardinista.

Vale saber também que, ao cortar uma estaca, é aconselhável deixá-la secar por algumas horas antes de realizar o plantio. Esse processo pode reduzir o risco de apodrecimento.

Ficha técnica

Nome científico: Pachystachys lutea Nees

Nome popular: Camarão-amarelo

Família: Acanthaceae

Porte (Hábito): Arbusto, até 1,2m de altura

Local no Jardim: Canteiros sombreados

Origem: Peru

Época de florescimento: Ano todo

Polinização: Ornitofilia (pássaros) e Psicofilia (borboletas)

Características: brácteas na cor amarelo-ouro que contrastam com as flores brancas. Apresenta néctar como recurso floral, sendo polinizada por beija-flores e borboletas, mas também atrai formigas. Pode ser cultivada à sombra ou a sol-pleno.

*Crys Bernardes trabalha com plantas há 17 anos, tem uma floricultura em Curitiba -PR, é formada em arte floral em escolas do Brasil e do exterior, é florista e jardinista apaixonada pela natureza. Tem um canal no YouTube que se chama “Mania de Flor”, onde compartilha conhecimentos e experiências no cultivo das plantas e como fazer arranjos com elas.