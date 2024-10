Avenca: veja como cuidar, para que serve e significado espiritual da planta

A avenca, de nome científico Adiantum capillus-veneris, é uma planta medicinal que também pode ser utilizada para decorar ambientes. Contudo, ela precisa ser protegida de ventos fortes, já que não tolera correntes de ar intensas, e não deve receber sol direto.

Para que serve?

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o especialista e professor Eliseu Marlônio Pereira de Lucena* explicou que a avenca integra o grupo de plantas ornamentais, sendo uma boa opção para compor arranjos e coroas. Eliseu acrescenta que a planta também pode ser usada na decoração de:

Jardins;

Varandas;

Ambientes internos;

Residências;

Comércios.

Além disso, ela é conhecida por suas propriedades medicinais.

Legenda: É possível fazer chá da planta a partir das folhas de avenca Foto: Shutterstock

Qual a superstição envolvendo avenca?

No universo da cultura popular, existe uma supervisão sobre a avenca. Acreditam que a planta ajuda a manter a paz no casamento, podendo ajudar os casais que enfrentam muitas divergências. Além disso, ela é um bom "termômetro ambiental" e murcha com quedas de energia.

Quais os tipos de avenca?

O especialista elenca alguns tipos dessa planta, como:

Avencão (Adiantum macrophyllum Sw.);

(Adiantum macrophyllum Sw.); Cabelo-de-vênus (Adiantum capillus-veneris L.);

(Adiantum capillus-veneris L.); Cabelo-de-anjo (Adiantum microphyllum Sw.);

(Adiantum microphyllum Sw.); Avenca suíça (Adiantum raddianum C.Presl).

Legenda: Caso a planta fique murcha, é importante averiguar se ela está com água suficiente Foto: Shutterstock

Quais os cuidados com a planta?

Sendo uma planta mais delicada, a avenca precisa de alguns cuidados, como rega e adubação adequadas. A avenca também precisa ser deixada em um ambiente que não seja exposto diretamente ao sol.

Como cuidar de avenca no vaso?

Dentre os cuidados necessários, Eliseu elenca:

Colocar um substrato do vaso deve ser fértil, rico em matéria orgânica e com uma boa drenagem;

Deixar a planta em um local com luminosidade correta, recebendo luz indireta em um clima quente;

Manter a avenca protegida de ventos fortes.

O especialista explica que o excesso de água pode resultar no apodrecimento das raízes.

"Para fazer o substrato, use areia, terra, húmus de minhoca, casca de pino e fibra de coco, ou compre pronto em lojas de produtos agropecuários. Os vasos podem ser de plástico, barro ou de fibra de coco", detalha.

Legenda: A planta é associada com a paz no casamento Foto: Shutterstock

Como fazer a muda da planta?

Para fazer a muda de avenca, é recomendável colocar os esporos em uma sementeira e transplantá-los quando atingirem 2 cm.

Já para facilitar o surgimento de novas brotações, Eliseu explica ser necessário fazer a poda de limpeza, com a retirada de galhos, assim como folhas secas ou mortas.

Para que serve chá de avenca?

O chá de avenca, feito a partir das folhas, é popularmente conhecido pelo seu aspecto anti-inflamatório e diurético, ajudando a eliminar o excesso de líquidos. Ele também pode atuar como um tipo de laxante.

Como fazer chá de avenca?

O preparo do chá de avenca pode ser feito a partir das folhas da planta. Para isso, é ideal:

Ferver um litro de água; Colocar duas colheres de sopa com as folhas de avenca na água fervente; Desligar o fogo; Abafar a mistura por dez minutos.

Posteriormente, só é preciso coar e servir. Não deve ser consumido mais do duas ou três vezes por semana.

Legenda: A planta pode atingir até 40 cm de altura Foto: Shutterstock

Avenca gosta de sol ou de sombra?

A avenca é uma planta de precisa de meia-sombra, ou seja, ela não pode ser deixada na sombra, mas precisa de uma luminosidade indireta.

Como recuperar avenca murcha?

A planta possui diversos motivos para murchar, como:

Excesso de sol;

Falta de adubo;

Falta de água.

Nesse sentido, o especialista recomenda manter a planta em locais sombreados, assim como manter uma adubação correta a cada 15 dias. Além disso, caso o motivo seja a falta de água, é preciso manter uma rega adequada.

Legenda: A planta precisa ser deixada em meia-sombra Foto: Shutterstock

Qual a diferença entre avenca e samambaia?

As avencas integram o gênero Adiantum, podendo atingir até 40 cm de altura. Já as samambaias pertencem a diferentes gêneros, como Polypodium e Polypodium, sendo capazes de crescer até 1 metro de altura.

"A principal diferença entre elas está no tamanho e a forma das folhas. A samambaia possui folhas grandes e largas e a avenca possui folhas pequenas e finas, que lembram penas", acrescenta Eliseu.

*Prof. Dr. Eliseu Marlônio Pereira de Lucena é Pós-Doutor, Professor Associado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas/CCS e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais/CCT, Coordenador do Laboratório de Ecofisiologia Vegetal, Curador do Herbário do Museu de História Natural do Ceará Prof. Dias da Rocha, Universidade Estadual do Ceará, Campus do Itaperi, Fortaleza, CE, Brasil.