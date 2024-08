Coleus: saiba como cuidar da planta coração-magoado

A planta coleus, de nome científico Solenostemon scutellarioides, também é conhecida como coração-magoado. Originária de Java, uma ilha do sudeste asiático, a planta possui entre 40 e 90 cm de altura, tendo variações de flores coloridas.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o engenheiro agrônomo José Itamar Frota Júnior* explicou que a planta costuma ser associada ao amor próprio e à autoestima. Além disso, também pode representar a resiliência.

Ela é ideal para ter em casa ou no jardim, mas é importante lembrar de deixar o solo sempre úmido. "Ter essa planta em casa ou em seu jardim pode servir como um lembrete constante de que, mesmo diante de dificuldades, é possível florescer", disse Itamar.

O especialista ainda deu detalhes sobre essa planta ornamental, como os tipos e a forma de cuidar.

Legenda: Essa planta deve ser cultivada em terra fértil Foto: Shutterstock

Quais os tipos de coleus?

Elas podem ser encontradas em diversas cores, como:

Coleus verde;

Coleus vermelha;

Coleus amarela;

Coleus roxa.

Ela possui grande variedade de padrões, mas todos requerem cuidados parecidos.

Legenda: Planta coleus gosta de sol Foto: Shutterstock

Como cuidar?

Dentre suas principais características, a planta pode ser cultivada em terra fértil, com uma boa drenagem. Conforme José Itamar, é preferível optar por um solo bem drenado, rico em matéria orgânica ou com húmus de minhoca, e com boa aeração.

O excesso de água deve ser evitado, por isso, deve-se optar por vasos com furos de drenagem. "Vasos de cerâmica ou barro funcionam bem, pois ajudam a regular a umidade", acrescenta o especialista.

Legenda: É preferível optar por um solo bem drenado e com boa aeração Foto: Shutterstock

Como fazer mudas?

Para fazer as mudas, é possível conseguir a partir da estaquia dos ponteiros dos ramos. Ou seja, caso sejam mantidas as irrigações periódicas, a planta vai se multiplicando.

Qual o significado espiritual?

Coleus é uma planta que possui diferentes significados simbólicos e terapêuticos. A coração-magoado é conhecida por simbolizar:

Cura emocional;

Renovação interior;

Amor próprio;

Autoestima.

"Seu nome popular remete à delicadeza e fragilidade dos corações feridos, evocando a necessidade de cuidado e atenção para superar as dores e encontrar equilíbrio emocional. Sendo assim, é uma planta que traz consigo uma mensagem de esperança, força e recuperação", afirma José Itamar.

Devido à capacidade de prosperar em condições adversas, a coleus pode também representar a resiliência e a superação.

Legenda: As raízes e sementes da planta coleus podem ser venenosas Foto: Shutterstock

Coleus gosta de sol ou sombra?

A planta precisa de horas de luz, podem ser cultivadas com luz solar indireta, sol pleno, ou luz brilhante filtrada. Em ambientes internos, o ideal é colocar o vaso próximo a uma janela ensolarada.

Essa planta, em meia sombra, é uma opção versátil para ter no jardim.

Planta coração-magoado é venenosa?

A planta contém propriedades tóxicas, principalmente em partes como as raízes e sementes. Os alcaloides nessas partes podem ser venenosos se ingeridos. Por isso, quem tem animais de estimação, deve ter cuidados para eles não consumirem.

*José Itamar Frota Júnior, engenheiro agrônomo paisagista e professor universitário. Especialista em Arquitetura de Interiores e paisagismo, mestre em engenharia agrícola e doutor em Biotecnologia.