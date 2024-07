Dracena-vermelha: veja como cuidar da planta em casa

A dracena-vemelha é uma planta muito valorizada pelos arquitetos e urbanistas, pela sua importância na decoração de espaços públicos ou privados. Do gênero Dracaena, ela chama atenção pela sua beleza. Além disso, são necessários poucos cuidados para mantê-la, não sendo tão sensível às mudanças de luz e de ambiente.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a engenheira agrônoma Larissa dos Santos Lopes* detalhou que existem diversos tipos de dracenas, incluindo a vermelha, a chocolate e a tricolor.

Ela também explicou a melhor forma de cuidar da planta e quais são as precauções necessárias para aquelas pessoas que possuem animais ou crianças em casa, uma vez que o consumo da planta é tóxico.

Legenda: Não é recomendado deixar vasos de dracena-vermelha ao alcance de crianças ou animais, pelo risco de ingestão da planta Foto: Shutterstock

Quais os tipos de dracena?

A especialista aponta que existem várias espécies de dracena, cada uma terá uma característica específica, com variações de cores e padrões nas folhas. Dentre alguns exemplos, estão:

Dracena-vermelha: esse é um dos tipos mais comuns de dracena , sendo conhecida pelas folhas longas e coloração mais intensa nas bordas das folhas. Normalmente elas possuem um centro avermelhado ou roxo e margens verdes. É uma das plantas ideais para adicionar cor à residência;

esse é , sendo conhecida pelas folhas longas e coloração mais intensa nas bordas das folhas. Normalmente elas possuem um centro avermelhado ou roxo e margens verdes. É uma das plantas ideais para adicionar cor à residência; Dracena-chocolate: é uma planta bastante resistente , que não precisa de muitos cuidados especiais. As folhas são vermelhas acobreadas e espessas com pontas pendentes, e as variedades mais cultivadas possuem coloração verde com listras no meio e nas bordas. Ela é mais recomendada para locais com meia sombra.

é uma , que não precisa de muitos cuidados especiais. As folhas são vermelhas acobreadas e espessas com pontas pendentes, e as variedades mais cultivadas possuem coloração verde com listras no meio e nas bordas. Ela é mais recomendada para locais com meia sombra. Dracena-tricolor: esse tipo possui folhas estreitas e longas com três cores: verde, vermelho e creme. As folhas têm uma faixa central creme ou amarela, com bordas vermelhas e um verde intenso ao redor. A junção das cores torna a planta mais atraente, podendo ser exposta em interiores com boa iluminação.

Legenda: A dracena-tricolor é um dos tipos de planta do gênero Dracena Foto: Shutterstock

Como cuidar da dracena-vermelha?

A dracena-vermelha é uma planta conhecida por sua boa adaptação à luz solar direta. Para fazer o cultivo doméstico, é preciso:

Deixar o vaso próximo a locais com incidência direta ou indireta de luz por pelo menos quatro horas diárias;

por pelo menos quatro horas diárias; Manter o solo levemente úmido, sem saturação;

Deixar o solo secar entre as regas para evitar o apodrecimento das raízes pelo excesso de água.

Por ser uma planta perene, é importante fazer a reposição periódica dos nutrientes no solo, com adubos orgânicos, de preferência. Em caso de ácaros ou pulgões, é necessário tratar com os produtos específicos.

Legenda: A dracena-vermelha é mais resistente a mudanças no ambiente Foto: Shutterstock

"É recomendável realizar podas periódicas nas folhas da planta e investir em produtos eficazes para o controle de pragas. Essas medidas ajudarão a garantir a saúde da sua planta por um período prolongado", acrescentou Larissa.

Flor de dracena

Como é a flor da dracena?

As flores das dracenas costumam ser pequenas e discretas. Agrupadas em pequenos cachos, elas podem ter tons brancos, rosados ou mais suaves. Algumas vezes, também podem ter um leve perfume.

Legenda: Dracena-tricolor também possui alguns tons de vermelho Foto: Shutterstock

Como cuidar da flor de dracena?

Para cuidar da flor, é necessário remover as que estão muchas ou mortas logo que aparecem. "Isso não apenas melhora a aparência da planta, mas também promove o desenvolvimento de novas flores", detalha Larissa.

Dracena Confira perguntas frequentes sobre a planta Dracena-vermelha é venenosa? Sim. Para humanos e animais, as dracenas são consideradas plantas tóxicas caso sejam ingeridas. Por isso, crianças e animais devem ser mantidos longe da planta. Além disso, a especialista detalha a importância de educar as crianças sobre os perigos da ingestão acidental das folhas. Caso ocorra o consumo, é recomendado levar a criança a um médico e o pet para uma clínica veterinária. Dracena gosta de sol ou de sombra? A especialista aponta que algumas variedades de dracena se adaptam melhor à luz solar direta, enquanto outras variedades não toleram exposição ao sol. É preciso conferir a depender do tipo. As que preferem sombra são boas opções para decorar espaços internos que tenham iluminação indireta. Quais os benefícios de cultivar dracena em casa? As dracenas são plantas belas e ajudam a tornar o ambiente mais bem decorado. Elas também contribuem para a purificação do ar, promovendo um espaço mais saudável e agradável.

*Larissa dos Santos Lopes é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com especialização em Gestão de Pessoas. Atua nas áreas de paisagismo, sustentabilidade e meio ambiente.