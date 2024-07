Petúnias: veja dicas de como cuidar e significado espiritual

A petúnia, com nome científico Petunia x hybrida, é uma planta com origem na Argentina. Sendo muito utilizada no paisagismo e decoração, é mais comum em locais com temperaturas amenas, mas com boa exposição ao sol.

Para entender mais sobre os cuidados com a planta e a forma de semear, o Diário do Nordeste conversou com a engenheira agrônoma Úrsula Barroso Prado*.

Conforme a especialista, a propagação mais comum é por sementes. Elas podem ser compradas em lojas de produtos agrícolas, assim como serem extraídas da própria flor.

Legenda: Esse tipo de planta gosta de sol, precisando ficar cerca de 6 horas em exposição Foto: Shutterstock

Quais os tipos e as cores da petúnia?

As petúnias podem ser encontradas de diversas colorações. Em jardins e floriculturas, elas podem ser híbridas, contendo diferentes pigmentações. Dentre as cores mais comuns, estão:

Roxo;

Rosa;

Branco;

Laranja;

Salmão;

Vermelho.

Qual o significado espiritual?

A petúnia costuma ser relacionada com força espiritual, clareza e harmonia. Além disso, pode remeter à transformação e sabedoria.

Características da planta

Sendo do gênero Petunia, essa planta é:

Bem adaptada ao clima tropical e subtropical da América do Sul;

Possui crescimento rápido;

Grande variação de cores nas pétalas.

A petúnia também tem grande valor ornamental, sendo utilizada em vasos pendentes, jardineiras ou jardins terrestres;

Petúnia gosta de sol ou sombra?

A petúnia é originária de locais tropicais da América do Sul, preferindo sol. Ele é uma flor de sol pleno, ou seja, precisa de seis horas ou mais de sol direto.

Legenda: A planta petúnia pode ter várias cores Foto: Shutterstock

Como cuidar?

Além de ser mantida em sol pleno, a planta também precisa de mais regas, sendo cerca de duas a três vezes por semana. Conforme Úrsula, a frequência deve ser reduzida durante os períodos chuvosos.

Legenda: Planta tem pétalas delicadas e macias Foto: Shutterstock

Para avaliar se é necessário regar novamente, a engenheira agrônoma indicou a "regrinha do dedômetro", em que se coloca o dedo na terra. "Se sair limpo, sua planta está pronta para receber a rega", explicou.

Como cultivar petúnias no vaso

A petúnia precisa ser cultivada, de forma ideal, em um vaso com cerca de 25cm de profundidade. Isso porque a planta precisa de espaço para as raízes se desenvolverem, tendo matéria orgânica e boa drenagem. É preciso evitar o acúmulo de umidade.

Legenda: As petúnias podem ser encontradas em diversas cores Foto: Shutterstock

Confira o passo a passo de como semear, segundo as indicações da engenheira agrônoma:

Colocar o substrato fresco, leve, com matéria orgânica em um vaso de cerca de 25cm de profundidade sem compactar; Fazer furos no substrato de 2cm de profundidade, espaçados 15cm um do outro; Colocar 2-3 sementes em cada furo; Cobrir as sementes delicadamente com substrato; Levar para ambiente sombreado e mantendo sempre a umidade até germinar; Após a germinação levar para local com claridade aos poucos para se adaptarem à luz solar e aumentar a rega proporcionalmente, uma vez que receberão mais luminosidade; Após atingirem cerca de 5cm de altura, deixar somente uma planta em cada furo (a maior e mais vistosa) para não competirem uma com a outra e crescerem com mais espaço; Após bem adaptadas, levar ao sol pleno, mantendo sempre a irrigação em dia.

Perguntas frequentes

Qual a temperatura ideal para a planta?

A temperatura ideal da petúnia deve ser mais amena, como o clima de cidades serranas. Em caso de mudança de temperatura ou pouca exposição ao sol, as flores ficam amareladas e apenas as folhagens crescem.

Legenda: Planta está relacionada com força espiritual, clareza e harmonia Foto: Shutterstock

Petúnia floresce o ano todo?

A planta floresce apenas duas vezes ao ano, nas estações do verão e da primavera, quando estão com as condições adequadas — sol pleno, regas e podas frequentes.

O surgimento das flores pode ocorrer com mais facilidade quando são utilizados fertilizantes orgânicos ou formulados próprios para a floração. "Um exemplo é o fertilizante orgânico “farinha de osso” rico em minerais, fósforo e cálcio que estimulam no processo de floração e na coloração das flores", concluiu.

*Úrsula Barroso Prado é engenheira agrônoma, graduada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Paisagismo pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Atua com paisagismo e sustentabilidade em empreendimentos imobiliários.