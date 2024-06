Como cuidar de costela-de-adão? Veja os tipos e como fazer muda

A costela-de-adão é uma planta com origem no México, sendo muito utilizada para decoração de ambientes internos como casas, apartamentos e escritórios. Com nome científico Monstera Deliciosa, ela deve ser cultivada em ambientes de meia sombra ou luz difusa. As folhas grandes dão vida aos espaços e trazem um pouco de verde para os lares de grandes cidades.

De porte arbustivo, a planta simboliza boas energias, e é um ótimo presente de aniversário ou de casa nova para distribuir.

O Diário do Nordeste conversou com a engenheira agrônoma Úrsula Barroso Prado* e organizou um material completo sobre informações sobre a planta e os cuidados necessários para mantê-la em ambientes domésticos.

Legenda: A planta pode ser cultivada em vasos, cachepôs, ou em jardins terrestres Foto: Shutterstock

Como cuidar da planta costela-de-adão?

A costela-de-adão costuma ser utilizada em jardins residenciais e comerciais. Ela também pode ser vista em decorações de ambientes internos. Conforme Úrsula, na natureza, pode atingir até 20 metros e comprimento.

"É uma planta ornamental que pode ser cultivada em vasos, cachepôs, em jardins terrestres e embaixo da sombra de árvores onde ela possa subir escorando nos troncos dessas árvores, formando uma belíssima composição. Esse processo de subir nas árvores não a caracteriza como parasita, pois ela não suga a seiva dessas árvores, apenas as usa como ferramenta de sustentação", afirmou.

Legenda: A planta acrescenta uma atmosfera tropical para as composições e paisagens Foto: Freepik/Valeria Aksakova

Quando deve regar?

É preciso regar de duas a três vezes por semana, diminuindo a frequência para uma vez por semana em períodos chuvosos. "Para tirar a dúvida se sua planta precisa de rega, basta utilizar a 'regra do dedômetro': coloque o dedo na terra, se sair limpo, sua planta está pronta para receber a rega", disse Úrsula.

Caso queira deixar as folhas mais "vistosas", os donos de plantas também podem limpá-las com um pano úmido para retirar a poeira.

Essa planta também gosta de claridade, mas não pode ser deixada em contato direto com o sol, para não queimar as folhas.

Qual vaso ideal?

Para cuidar de uma costela-de-adão, é preciso ter um vaso 1,5 vezes o tamanho da planta, assim como ter:

Substrato fresco, leve e com matéria orgânica;

Boa drenagem para não acumular umidade.

Além disso, Úrsula alerta ser recomendado trocar o vaso e o substrato entre uma a duas vezes por ano, para o bom desenvolvimento da planta.

Quais os tipos de costela-de-adão?

O gênero Monstera, do qual integra a costela-de-adão, possui mais de 60 espécies de planta. Dentre as mais conhecidas e cultivadas, estão:

Monstera Deliciosa;

Monstera Adansonii;

Monstera Obliqua.

Todas possuem origem no México, mas conseguem se adaptar ao clima tropical brasileiro.

Legenda: Apesar de ter origem no México, a planta se adaptou ao clima tropical do Brasil Foto: Shutterstock

Principais dúvidas

Qual o significado?

A engenheira agrônoma explicou que, para os que acreditam em simbologia das plantas, a costela-de-adão é conhecida por ser uma planta:

Mensageira da boa sorte;

Mensageira da esperança e de energias positivas;

Representa a longevidade.

"Fortemente recomendada pelo Feng Shui, é cada vez mais comum ela ser escolhida como presente para simbolizar boas energias ao presenteado", acrescentou.

Legenda: A planta gosta de claridade, mas não pode ser deixada exposta diretamente ao sol Foto: Shutterstock

Como fazer a muda de costela-de-adão?

A muda pode ser feita a partir de galhos cortados na poda de plantas saudáveis. "O ideal é fazer o corte com tesoura de jardinagem, cortando abaixo do nó e preservando a haste com 2 folhas e uma raiz aérea, cada fragmento cortado vai gerar uma nova muda a ser plantada", detalhou Úrsula.

Além disso, é possível realizar a:

Multiplicação por sementes;

Divisão de touceiras (em que se retira a planta mãe do caso e replanta os "filhotes" em vasos individuais).

Legenda: O nome científico da costela-de-adão é Monstera deliciosa Foto: Shutterstock

Quanto custa?

O preço da costela-de-adão pode variar entre R$ 50 e R$ 150, a depender do mercado ou floricultura.

Quais plantas são parecidas com a costela-de-adão?

A costela-de-eva (Monstera adansonii) é uma das plantas mais parecidas com a costela-de-adão. No entanto, ela é menor e possui um corte de folhas distinto, tendo perfurações na parte interna das folhas.

Legenda: Costela-de-eva é parecia com a planta costela-de-adão Foto: Shutterstock

Conforme a engenheira agrônoma, essas plantas costumam ser plantadas juntas, formando um par complementar.

*Úrsula Barroso Prado é engenheira agrônoma, graduada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Paisagismo pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Atua com paisagismo e sustentabilidade em empreendimentos imobiliários.