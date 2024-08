Pleomele ou dracaena: saiba como cuidar e fazer mudas da planta

A pleomele, também conhecida como dracaena, é uma planta que gosta de ambientes com bastante luz solar. Sendo uma opção simples de cuidar e de fácil manejo, ela não precisa de tantos cuidados. Com nome científico Dracaena reflexa, pode ser deixada tanto no interior de casas e outros ambientes, quanto ser plantada em jardins.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a pós-graduada em Paisagismo Dreide Araújo* deu detalhes de como fazer a muda e como cuidar corretamente da planta. "A pleomele não exige tantos cuidados, uma vez que seja bem plantada, ela permanece e se sente feliz por um bom tempo", afirmou.

Ela é um tipo de planta ornamental, como a comigo-ninguém-pode e a manacá-da-serra. Todas podem ser plantadas em jardins, praças e também em vasos.

Quais os tipos de pleomele?

A planta possui alguns tipos, incluindo:

Pleomele Verde;

Pleomele Reflexa;

Pleomele Malaia;

Pleomele Variegata.

"Verde escura ou variegata, essa planta é uma ótima opção para quem está começando a cultivar plantas, pois seu volume já consegue dar um verde em qualquer ambiente", detalha a especialista em paisagismo Dreide Araújo.

Qual o significado espiritual da planta?

A pleomele é conhecida por purificar o ar e porque pode contribuir para a atração de boas energias. Além disso, também pode ser vista como símbolo de serenidade e paz.

Veja também Meio Ambiente Coleus: saiba como cuidar da planta coração-magoado Meio Ambiente Pata-de-elefante: para que serve e como cuidar da planta

Como fazer decoração com pleomele?

Para decorar os ambientes internos com essa planta, é preciso reservar um espaço que possa receber o volume dos galhos e folhas. Com uma presença singular, consegue causar impacto em qualquer ambiente e ainda ter a versatilidade para se misturar a distintos estilos de decoração.

"A pleomele pode ser usada em paisagismo externo, em áreas ao ar livre, plantadas no solo, ou também em varanda de apartamentos plantadas em vasos", detalha a especialista.

Legenda: Planta pode ser deixada em luz solar direta ou meia sombra Foto: Shutterstock

Como cuidar?

A pleomele verde pode ser plantada em vaso. Ela precisa de rega três vezes por semana e ter adubação trimestral.

Para cuidar, é preciso estar atento a três fatores:

Iluminação;

Ventilação;

Rega adequada.

Como plantar?

Para plantar, é preciso ter uma muda. É importante decidir se será colocada em um vaso ou em um espaço aberto. No segundo caso, é importante estar atento para a quantidade de sol que a pleomele receberá, já que a planta prefere luz solar direta ou meia-sombra.

Uma vez colocada a muda no solo, é preciso estar atento ao crescimento da planta. Ela não requer podas constantes, mas é preciso regar pelo menos três vezes por semana.

Legenda: A planta precisa de iluminação, ventilação e rega adequada Foto: Shutterstock

Como fazer muda?

A muda da planta pode ser feita através do galho dela. Assim, se tiver uma pleomele, basta cortar um galho para ter a muda.

Como plantar em vaso?

Para ser plantada em um vaso, é preciso colocar camadas de diferentes componentes, como:

Uma camada de brita;

Uma camada de areia grossa;

Preenchimento com substrato arenoso.

Com a aplicação desses compostos, já é possível colocar a muda de pleomele. A rega da planta nesses vasos pode ser feita em dias alternados.

A dracaena gosta de sol ou sombra?

A planta prefere luz solar direta, mas também se adapta bem a ambientes de meia-sombra.

Legenda: A pleomele pode ser utilizada para a decoração de ambientes Foto: Shutterstock

É tóxica para gatos?

Apesar de não ser tóxica para humanos, é preciso atenção aos animais de estimação, pois a planta possui um composto que pode ser moderadamente tóxico para alguns gatos.

Demora a crescer?

A pleomele tem um crescimento moderado. Então, na comparação com outras plantas, pode-se considerar que ela demora a crescer.

*Dreide Araújo é pós-graduada em Paisagismo (Unifor) e cofundadora do Haja Jardim.