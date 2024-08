Pata-de-elefante: para que serve e como cuidar da planta

A pata-de-elefante, de nome científico Beaucarnea recurvata, é uma planta que pode ser criada dentro de casa. O tronco é parecido com a pata do animal elefante, por isso a inspiração do nome popular. Quando em fase adulta, ela produz pequenas flores brancas agrupadas.

A planta tem um tronco largo na base que vai afinando, enquanto as folhas possuem haste fina e discreta. Ela ainda parece ser cheia de tiras, que vão afinando verticalmente.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a pós-graduada em Paisagismo Dreide Araújo* explicou que a planta tem baixa necessidade hídrica e ainda deu detalhes sobre cuidados necessários.

Legenda: Planta pode ser utlizada para decoração Foto: Shutterstock

Para que serve?

A planta pata-de-elefante é usada no paisagismo contemporâneo. Conforme Dreide, essa opção pode ser utilizada tanto em vaso, quanto diretamente no solo.

A utilização em vaso é uma boa opção para apartamentos, enquanto em solo é mais recomendada para jardins e espaços mais amplos. "Tem forma escultural e textura semilenhosa", acrescenta.

Para quem deseja outras opções de plantas para decoração, é possível buscar pela amarílis ou costela-de-adão.

Como plantar?

Em áreas externas, como jardins e canteiros, é recomendado o plantio no solo, porque isso faz com que a planta se desenvolva até a fase adulta. Ela pode alcançar cerca de 5 metros de altura.

Legenda: A planta não é venenosa Foto: Shutterstock

Qual o melhor vaso para a pata de elefante?

Para essa planta ter um bom plantio, assim como um fluido desenvolvimento, a especialista recomenda que o vaso seja duas vezes maior que o torrão da planta, com substrato arenoso.

Dreide ainda recomenda realizar uma drenagem com "uma camada de brita e uma camada de areia grossa para filtrar e não acumular água".

Legenda: Planta floresce na fase adulta Foto: Shutterstock

Como cuidar da flor?

A pata-de-elefante tem um crescimento lento e é de baixa manutenção. Ela não requer podas constantes e a necessidade hídrica é reduzida. Além disso, nenhum fertilizante é necessário, já que ela cresce com facilidade.

No entanto, é preciso lembrar de deixar a planta tomar sol da forma adequada e regar quando o solo estiver seco.

Pode cortar a flor da pata-de-elefante?

A especialista afirma que não é recomendado cortar a flor da pata-de-elefante. Assim, se uma flor crescer na muda de seu apartamento ou jardim, deve mantê-la conectada com a planta.

Legenda: Beaucarnea recurvata é o nome científico da planta Foto: Shutterstock

A planta floresce?

A floração ocorre apenas quando a pata-de-elefante atinge a fase adulta. Isso costuma acontecer com mais de 10 anos, e com ela plantada no solo.

A pata-de-elefante é venenosa?

Não. A pata-de-elefanta não é venenosa, e não causa danos nem para os humanos, nem para os animais de estimação — como gatos ou pessoas.

Legenda: A floração da planta acontece quando ela atinge a fase adulta Foto: Shutterstock

Pata-de-elefante gosta de sol ou de sombra?

Esse tipo prefere luz solar direta ou meia-sombra. Não pode ser deixada na sombra, porque pode murchar.

*Dreide Araújo, pós-graduada em Paisagismo (Unifor) e cofundadora do Haja Jardim.