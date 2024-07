Amarílis: veja os tipos da flor e como cuidar da planta

A amarílis é uma flor brasileira que se destaca por seu aspecto vistoso. Originária das regiões tropicais e subtropicais das Américas, é super resistente ao clima, conhecida também como açucena ou flor-da-imperatriz.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a engenheira agrônoma Larissa dos Santos Lopes* explicou que ela cresce a partir de um bulbo, desenvolvendo flores em forma de trombeta, que podem ser solitárias ou agrupadas.

Nos casamentos, ela é uma das opções para buquês de noivas, com cores diversas, do rosa pink ao rosa claro. Essa flor também é utilizada para decoração, mas outras boas opções de plantas para usar no ambiente é o bonsai ou a rosa-do-deserto.

A depender do período do ano, é possível encontrar bulbos de amarílis à venda em supermercados e grandes redes de jardinagem.

Legenda: A amarílis é uma opção utilizada para buquês de noiva Foto: Freepik

Quais os tipos de amarílis?

A amarílis pode ser encontrada em diversas cores, desde tons mais suaves de verde, até cores mais vibrantes. Dentre os tipos mais conhecidos, estão:

Amarília vermelha;

Amarílis amarela;

Amarílis rosa;

Amarílis branca;

Amarílis laranja.

Conforme Larissa, a amarílis é valorizada em jardins, devido à longevidade das suas flores. "Sua beleza exuberante, facilidade de cultivo e impacto visual impressionante a tornam uma escolha popular entre jardineiros e entusiastas de plantas ornamentais", detalhou.

Legenda: A amarílis laranja pode ser utilizada na decoração de ambientes Foto: Shutterstock

Cuidados com a planta

A especialista apontou que essa é uma planta de fácil cultivo, tanto em vasos quanto em canteiros. Dentre os cuidados necessários estão:

Manter solo bem drenado;

Ter luz solar direta para florescer bem;

Evitar que o solo fique encharcado.

É recomendado que essa flor fique próxima a uma janela iluminada na varanda de vidro ou no jardim, mas é preciso ter cuidado com o excesso de sol. Larissa afirmou que "em climas quentes como o nosso, pode ser necessário proteger a planta do sol forte da tarde para evitar queimaduras nas folhas".

Legenda: No caso da amarílis, é preciso ter cuidado para o solo não ficar encharcado Foto: Freepik

Além disso, apesar da amarílis ser conhecida por sua habilidade de armazenar água, é essencial ter uma irrigação com cuidado, já que o excesso pode apodrece os bulbos.

O recomendado é regar duas vezes por semana, ou sempre que o solo estiver seco ao toque.

Como cultivar em vaso?

Para cultivar em casa, é preciso garantir que os vasos tenham boa drenagem. Esse cuidado evita o encharcamento do solo e o possível apodrecimento dos bulbos.

Larissa ainda explica ser aconselhável plantar apenas um bulbo por vaso, para que a flor tenha espaço adequado para seu crescimento.

Legenda: Amarilis pode ser encontrada em diversas cores Foto: Freepik

Como plantar no chão?

O plantio no chão é similar ao do vaso, com a inserção de um bulbo de amarílis no solo. A engenheira agrônoma acrescentou apenas que o bulbo de amarílis deve ser plantado de modo que a parte superior fique exposta. Essa é outra medida para prevenir o apodrecimento.

"Cada haste floral pode apresentar até 3 ou mais flores. Após as flores murcharem, é recomendado cortar a haste bem próxima ao bulbo de amarílis, contribuindo assim para as próximas florações". Larissa dos Santos Lopes Engenheira agrônoma

É indicado ainda o uso de fertilizantes orgânicos na adubação mensal, principalmente aqueles com fósforo durante o crescimento das hastes florais. Com isso, busca-se garantir uma floração saudável.

Legenda: Para transplantar para outro vaso é preciso ter um bulbo de amarílis Foto: Shutterstock

Saiba como fazer muda de amarílis

Para fazer uma muda de amarílis, é preciso estar atento aos bulbos da flor. Depois que eles se desenvolverem na planta-mãe, é aconselhável separá-los e transplantá-los para outros vasos logo que as primeiras folhas se soltarem naturalmente.

Perguntas frequentes sobre a flor

Onde comprar bulbos de Amarílis?

É possível comprar bulbos de amarílis em lojas especializadas em jardinagem, viveiros, e floriculturas. Em algumas cidades, os bulbos também são vendidos em supermercados e grandes redes de jardinagem.

Amarílis gosta de sol ou sombra?

Amarílis precisa de luz solar direta para florescer, porém, em climas mais quentes, é necessário proteger a planta do sol forte da tarde para evitar queimaduras nas folhas.

Como replantar amarílis?

Para replantar amarílis, é preciso pegar um bulbo da planta. Os bulbos de amarílis se desenvolverem na planta-mãe, e basta transportar para outro vaso.

*Larissa dos Santos Lopes é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com especialização em Gestão de Pessoas. Atua nas áreas de paisagismo, sustentabilidade e meio ambiente.