Olho de sogra: aprenda fazer o doce tradicional

Região brasileira Categoria sobremesa Cozimento 15 min Total 45 min Palava-Chave fácil, tradicional, festa

O olho de sogra é uma receita da culinária brasileira. O doce tradicionalmente compõe a mesa de festas celebrativas no país. Apesar de não ter uma origem oficial, a sobremesa é cercada por diversas lendas.

Um dos mitos por trás do prato é que, há séculos, uma nora, insatisfeita com a relação com a mãe do marido, usou uma ameixa para simular o olhar da sogra enquanto cozinhava um beijinho, criando o prato.

Olho de songra Ingredientes 2 latas de leite condensado

2 colheres (sopa) de margarina

15 colheres (sopa) de coco seco ralado

1 colher (sopa) de farinhade trigo

Leve todos os ingredientes ao fogo até soltar do fundo da panela. 2 Para o olho de sogra, corte o damasco ao meio sem separá-lo totalmente, faça o mesmo se for ameixas ou tâmaras, recheie com porções de massa e sirva.