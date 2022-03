Lombo recheado; aprenda como fazer o prato

Retire o lombo do freezer, acomode-o ainda com a embalagem em uma assadeira e descongele na parte debaixo da geladeira por aproximadamente 18 horas.

Retire o lombo da embalagem e coloque-o em uma assadeira com a gordura voltada para cima, besunte com a margarina e cubra com papel-alumínio.

Enquanto o lombo assa, prepare o acompanhamento. Em uma frigideira grande, aqueça o óleo e a margarina, acrescente as cebolas, os damascos e deixe dourar de todos os lados. Tempere levemente com sal e junte o vinho branco.

8

Retire o lombo do forno e remova o barbante com a ajuda de uma faca ou tesoura, transfira o lombo para uma travessa, decore com as cebolas e damascos caramelizados e sirva em seguida.