Fortaleza atropela o Boca Juniors em noite de brilho dos 'argentinos cearenses'

Numa noite histórica, o Fortaleza conseguiu uma vitória histórica. O Tricolor atropelou o Boca Juniors e fez 4 a 2 com autoridade, sobretudo pelo ímpeto que apresentou no 2º tempo, fazendo três gols em 18 minutos e resolvendo a parada contra o maior time do continente. O destaque é que a noite teve brilho dos "argentinos cearenses".

Lucero e Pochettino foram os grandes nomes do Tricolor. O centroavante teve grande atuação e marcou dois gols (os dois primeiros), abrindo caminho para a construção do resultado. Já o camisa 7 deu três assistências sensacionais (sobretudo o passe para o gol de Pikachu) e ainda regeu o meio de campo os 90 minutos. Atuação soberba.

Para completar a noite argentina/cearense, Machuca foi quem deu assistência para o 2º gol de Pikachu, o 4º do Fortaleza, em momento que selou a vitória do Leão do Pici - o gol de Zenon não foi suficiente para diminuir a festa leonina.

O Fortaleza ainda disparou na liderança do grupo, abrindo cinco pontos de vantagem para os argentinos, e praticamente confirmando a primeira colocação restando nove pontos em disputa.

Quem esteve no Castelão presenciou uma noite inesquecível. Com uma vitória absoluta. Maiúscula. Gigantesca. E que consolida ainda mais o Fortaleza no cenário internacional.