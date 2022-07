Dia do chocolate: locais para aproveitar o doce em Fortaleza

O Dia Mundial do Chocolate é celebrado todo dia 7 de julho e, para quem não dispensa um doce no dia a dia, o Diário do Nordeste montou uma lista de lugares para aproveitar a data em Fortaleza.

Na Padaria Costa Mendes, por exemplo, uma promoção oferta um combo de chocolate quente de 170 ml com cinco pães de queijo. Na compra, o cliente ainda ganha outro chocolate quente do mesmo tamanho.

Para além da oferta do dia, o estabelecimento conta com outras opções contendo chocolate, como a Torta Palha Italiana de Chocolate, o Bolo Vulcão com calda de chocolate, e várias outras ofertas.

Onde encontrar:

Rua Professor Costa Mendes - 609 Montese

Rua Raul Cabral - 103 Vila União

Av. Barão de Studart - 777 Aldeota

Legenda: O chocolate quente com pão de queijo está entre as ofertas do dia na Costa Mendes Foto: Reprodução Instagram

No restaurante Cacao Saudável, uma boa opção é o recém chegado bolinho Chocolatudo. Feito com várias camadas de chocolate, o doce é vegano, sem glúten, sem lactose e sem açúcar refinado, segundo o estabelecimento.

O local ainda conta com diversas opções de bombons e barrinhas de chocolate, brownies, cookies, e tortas contendo chocolate como ingrediente principal.

Onde encontrar:

Rua José Vilar -1520A

Shopping Iguatemi

Shopping RioMar Papicu

Legenda: O bolinho Chocolatudo está no cardápio do restaurante Cacao Saudável Foto: Reprodução Instagram

Para os que amam bebidas contendo chocolate, a cafeteria Go Coffee traz diversas opções. Entre elas, o chocomallow, a união de chocolate quente cremoso com marshmallow tostado. No cardápio, os clientes também encontram variedades de cafés, frapês, cappuccinos, cookies e brownies contendo chocolate.

Onde encontrar:

Rua Pereira Valente, 578 - Meireles

Av. Washington Soares, 1500 - Edson Queiroz

Legenda: O chocomallow é uma bebida que une chocolate quente cremoso com marshmallow tostado, disponível na cafeteria Go Coffee Foto: Reprodução Instagram

Na Bellucci Gelateria, o foco são os gelatos italianos. Entre as opções contendo chocolate, o estabelecimento anuncia gelatos contendo cacau diretamente da Amazônia, com matérias-primas naturais.

Onde encontrar:

Rua Frederico Borges, 624 - Meireles

Shopping Iguatemi

Shopping RioMar Papicu

Legenda: Na Bellucci Gelateria, existem gelatos contendo cacau da Amazônia, com matérias-primas naturais Foto: Reprodução Instagram

Já os cookies são o carro-forte da Cookie Mania, com diversas opções contendo o chocolate como principal insumo. O estabelecimento ainda tem em seu cardápio sorvetes, frapês e milkshakes.

Legenda: Na Cookie Mania, o carro-forte são os cookies, com diversas opções contendo o chocolate como principal insumo Foto: Reprodução Instagram

Onde encontrar:

Rua Coronel Jucá, 263 - Meireles

Avenida Deputado Oswaldo Studart, 40A - bairro de Fátima

Avenida Eusébio de Queiroz, 2880 - Eusébio

Shopping Pátio Água Fria - Parque Manibura

Shopping Rio Mar Papicu

Shopping Iguatemi

North Shopping Fortaleza

Shopping Parangaba

Aeroporto Internacional de Fortaleza