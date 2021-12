Chester de Natal: saiba como preparar e veja 4 receitas

Nas ceias de Natal fartas, o peru ou o Chester, outra ave comumente preparada nesta época do ano, são essenciais para abrilhantar o menu a ser servido.

Entretanto, a escolha do tempero certo, o tempo de preparo e o molho que será servido podem ser uma verdadeira dor de cabeça para os que tentam preparar algo diferente ou até para quem ainda não serviu uma ceia anteriormente.

Como preparar um Chester de Natal

A preparação do Chester, na maioria das vezes, acontece antes mesmo da noite de Natal, já que a ave precisa ser descongelada para receber os temperos necessários ao sabor. Nesse processo, utilizar molhos para marinar parece o modo de fazer ideal para acrescentar suculência ao prato.

Nesse sentido, fique atento aos temperos e ao tempo de preparação, já que o período da ave natalina no forno é essencial. No fim, garanta que o Chester fique suculento e dourado, mas não muito assado para não perder o sabor.

Receitas para Chester

Chester à Califórnia

Legenda: Chester à Califórnia traz pedaços de abacaxi como acompanhamento Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 Chester

3 colheres de sopa de manteiga

1 cebola

3 laranjas espremidas

1/2 copo de vinho branco

4 dentes de alho grandes

5 cravos da Índia

Sal e pimenta a gosto

Modo de fazer

Corte a cebola em 4 partes e coloque dentro do Chester

Coloque-o dentro de um saco plástico limpo e dentro coloque o vinho, o suco das laranjas, o sal, a pimenta e os dentes de alho amassados;

Feche o saco e deixe de um dia para o outro na geladeira;

Após isso, retire o Chester do saco e coloque em uma assadeira, besuntando com a manteiga;

Cubra a assadeira com papel alumínio e deixe assar em forno médio por mais ou menos 30 minutos.

Retire o papel alumínio e deixe dourar;

No fim, montando o prato, acrescente as frutas como abacaxi e uvas ao redor da ave natalina.

Chester assado

Ingredientes

1 Chester

1 colher de sopa de alho

1 colher de sopa de molho inglês

1 xícara de chá de calda de laranja

2 cebolas inteiras

2 dentes de alho picados

Manteiga a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer

Tempere o Chester com todos os temperos citados nos ingredientes;

Acrescente as cebolas inteiras na cavidade do frango e deixe tomar gosto por cerca de 6 horas;

Coloque o Chester em uma assadeira e leve ao forno, colocando pedacinhos de manteiga para ajudar na cor da ave;

Cubra com papel-alumínio e deixe assar por 40 minutos;

No fim desse tempo, retire o papel e deixe dourar.

Chester ao molho de laranja

Legenda: Chester também pode ter acompanhamento de molho de laranja Foto: Shutterstock

Ingredientes

Suco de 4 laranjas

1 envelope de sopa de cebola

1 cebola grande

1 Chester

Modo de fazer

Misture o suco das 4 laranjas com a sopa de cebola e envolva o Chester nesse molho;

Coloque a cebola dentro do Chester e deixe marinar na geladeira por cerca de 4 horas;

Leve o Chester ao forno coberto em papel alumínio e deixe-o assar por 1 hora.

Chester com Peras e Vinho

Ingredientes

1/2 xícara de chá de vinho branco

50g de manteiga

1 unidade de Chester

4 peras

1 pedaço de canela em pau

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de ketchup

1 colher de sopa de mel

1 xícara de chá de vinho branco

1/4 de cebola

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de amido de milho

Modo de fazer

Coloque o Chester em uma assadeira, besunte com a margarina e regue com o vinho;

Cobra a ave com papel-alumínio e leve-a ao forno médio (220°C), pré-aquecido, por cerca de 2 horas;

Em uma panela à parte, aqueça a margarina e doure a cebola;

Acrescente o vinho, o mel, o ketchup, a mostarda, os cravos-da-índia, a canela e misture bem. Depois, junte as peras inteiras e deixe cozinhar.

Quando estiverem macias, retire-as do molho e reserve-as. Porém, mantenha o molho no fogo e acrescente o amido de milho diluído em água.

Quando o molho engrossar, sirva junto do Chester.

Qual a diferença entre Peru e Chester?

A diferença entre as duas aves está, basicamente, na concentração de carne e sabor. No Chester, ela chega a 70% no peito e nas coxas. Já no Peru, a carne é mais escura e com um sabor mais acentuado.