Peru de Natal: como preparar, temperar e decorar para a ceia

Por conta disso, montamos por aqui um especial com dicas de como preparar a ave, considerando o tempo de preparo, como temperá-la adequadamente e até mesmo como decorá-la. Interessou-se? Confira abaixo:

A ceia de Natal no fim de ano é sinônimo de reunião entre pessoas queridas, mas também de mesa posta na casa de muitas famílias em todo o mundo. Nessa expectativa, o peru está na lista de quem entra na cozinha para preparar as principais guloseimas dos convidados dos jantares.

Se a intenção é preparar uma ave suculenta, o ideal é deixá-la descongelar no dia anterior, para em seguida utilizar os temperos para dar o sabor necessário ao peru. A dica é utilizar líquidos como suco de limão, de laranja ou até mesmo cerveja para deixar marinando.

Como temperar e rechear o peru

Para temperar, também é necessário escolher qual o sabor deverá ser predominante no prato, optando por molhos com frutas ou ervas finas para ajustar a receita.

Legenda: Nozes e farofa podem ser acompanhamentos especiais para o peru de Natal Foto: Shutterstock

Nesse caso, o tempero deve ser acrescentado logo após a ave ser descongelada, para ela absorver o sabor do que foi utilizado. Caso a intenção seja temperar com vinho, por exemplo, aproveite para acrescentar o líquido, as ervas finas e o alho e deixe a ave marinando entre um dia e outro.

Já se a intenção é rechear o peru, é possível escolher entre farofas, frutas e até mesmo outras carnes. Para isso, acrescente a mistura na cavidade aberta da ave natalina, cruzando as coxas ou até mesmo costurando com uma linha especial.