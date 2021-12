Natal: veja como seguir a rota do Papai Noel em tempo real

O Papai Noel iniciou, nesta sexta-feira (24), véspera de Natal, uma volta ao mundo para entregar presentes a milhares de famílias. A jornada fictícia do bom velhinho pode ser acompanhada em tempo real no site do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad), que alimenta a brincadeira desde 1955.

Às 10h30 pelo horário de Brasília, por exemplo, Noel sobrevoava Kurilsk, na ilha russa de Iturup, e já havia entregue mais de 800 mil presentes. Antes disso, ele passou pela Oceania.

Além de informar o número de mimos deixados pelo trenó mágico, o site simula o trajeto do Papai Noel em mapas interativos. Há ainda detalhes sobre a última parada e o próximo destino.

Outra opção para descobrir o paradeiro do Papai Noel é através da central telefônica do Norad.

“Devido às preocupações com a Covid, o Norad Centro de Operações de Rastreio do Papai Noel terá menos operadores de telefone, portanto, quem ligar e não encontrar um voluntário ouvirá uma gravação atualizada sobre a localização atual do Papai Noel”, diz um comunicado à imprensa.

Ainda segundo a nota, serviço de rastreamento pode ser acessado ainda por meio do Amazon Alexa, pelo OnStar e pelo mecanismo de busca Bing.

Google

A página Santa Tracker, do Google, também mostra o percurso feito pelo bom velhinho, destacando onde ele está no momento, por onde já passou, além de jogos de natal e outras atividades interativas no site.

Entre os efeitos visuais da plataforma, Papai Noel aparece de máscara para se proteger contra a Covid-19 e os duendes andam de bicicleta em vez de dirigir carros.

