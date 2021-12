Panceta a pururuca: veja como fazer

Receita apreciada em grande parte do País, a panceta suína a pururuca pode ser preparada de maneiras diferentes, seja assada ou até mesmo frita. No churrasco ou nas confraternizações de fim de ano, ela é citada como um dos aperitivos mais comuns.

A principal diferença entre ela e o bacon, que também vem da barriga do porco, é que a primeira não é defumada, apresentando um sabor mais leve.

Apesar de conhecida, muitos têm dúvida sobre como preparar a panceta a pururuca. Pensando nisso, preparamos um pequeno material de como prepará-la do modo mais tradicional. Confira:

Panceta de porco assado na pururuca

Ingredientes

1 kg de barriga suína

150g de sal grosso

20g de sal de parrilha

10g de alho em pó

10g de lemon pepper

Pimenta-do-reino

1L de óleo de soja

Papel alumínio

Papel toalha

Modo de fazer

Seque a peça de barriga suína e faça uma assadeira improvisada com o papel alumínio do tamanho da panceta. Coloque-a dentro dessa assadeira e cubra a pele com sal grosso.

Logo depois, leve para a geladeira por 24 horas;

Após as 24h, retire o sal da panceta e seque bem a pele. Utilizando uma faca de ponta fina faça pequenos furos na pele de toda a panceta.

Misture todos os temperos secos e use-os para temperar a panceta, e leve para assar por 2h30 no forno a 180°C

Por fim, esquente o óleo em uma panela a 200°C, coloque a panceta dentro com a pele para baixo, deixando até que a pele se transforme em pururuca.

Como fazer panceta a pururuca no forno

O modo mais indicado de fazer a panceta a pururuca no forno é preparar a peça cerca de 24h antes, fazendo uma "cama" de sal grosso no couro do corte suíno. A intenção, nesse caso, é retirar a umidade.

Em seguida, a dica é levar a panceta para assar na grade mais baixa do forno, para depois ser finalizada na grade mais alta. Veja o passo a passo: