Almôndegas de frango: veja como fazer

1 Umedeça as fatias de pão em ½ xícara (chá) de água e esprema com as mãos para retirar o excesso.

2 Coloque no liquidificador, adicione a cebola, o ovo, o alho, o cheiro verde, a farinha e bata até obter uma pasta.

3 Despeje sobre o frango e amasse até incorporar. Tempere com sal, pimenta e deixe descansar na geladeira por 1 hora.

4 Com as mãos untadas com óleo, modele bolinhas.

5 Aqueça uma panela com o molho de tomate, a água restante, o leite de coco e coloque as almôndegas. Cozinhe por 20 minutos em fogo baixo com a panela tampada, mexendo de vez em quando.