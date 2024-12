Hércules e Erick Pulga: dois principais ativos do futebol cearense são vendidos em menos de 24 horas

Em menos de 24 horas, os dois principais ativos do futebol cearense foram vendidos. Hércules, do Fortaleza, e Erick Pulga, do Ceará, são unanimidades entre torcedores, dirigentes e profissionais dos seus respectivos clubes. Talentos natos, que deram um inegável retorno esportivo a cada um dos times, e agora trilharão caminhos diferentes.

Na sexta-feira (20), Hércules foi vendido ao Fluminense por R$ 29 milhões. Veja como ficará a divisão de valores e percentuais da transferência.

No sábado (21), Erick Pulga é negociado com o Bahia por US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 18,2 milhões), Ceará fica com 40% (cerca de R$ 7,3 milhões).

Esportivamente, é uma pena que os dois jogadores sejam negociados. Ambos deram um retorno excelente para seus clubes e há certeza de que poderiam continuar contribuindo.

Mas é preciso entender que negociações assim dependem de muitas pessoas/variáveis além dos clubes.

Jogador não é um objeto inanimado que vc guarda na gaveta e vende quando quer, pra quem quer e pelo preço que quer. Tem empresário(s), família, projeção de carreira, clube comprador...muita coisa na jogada.

Muitas vezes o clube não tem como simplesmente segurar. Faz parte.

Que os dois humildes e excelentes jogadores tenham sucesso nos próximos desafios.