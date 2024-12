A divisão de valores e percentuais na venda de Hércules do Fortaleza ao Fluminense

Recém oficializada pelo Fortaleza, a venda de Hércules ao Fluminense se tornou a maior transferência da história do futebol cearense e vai render lucros não apenas ao Tricolor do Pici, mas também às outras duas equipes que possuem percentuais e terão valores a receber: Atlético-CE e Tiradentes. Os valores certos, porém, ainda não estão fechados.

A Coluna apurou, com exclusividade, que o Fortaleza é detentor de 60% dos direitos do volante de 24 anos, enquanto o Atlético-CE possui 30% e o Tiradentes 10%. A parte do Tigre da PM antes era de 15%, mas o Leão do Pici adquiriu mais 5% ao longo de 2024.

Na transação, o Fortaleza comunicou a venda de 70% dos direitos econômicos do meio-campista por R$ 29 milhões. Um cálculo simples apontaria que a divisão proporcional em valores, então, deveria ser de: Fortaleza (R$ 17,4 milhões); Atlético-CE (R$ 8,7 milhões) e Tiradentes (R$ 2,9 milhões). Mas não é possível afirmar isto, pois esta conta ainda não está fechada.

Isso porque os valores da venda e percentual futuro ainda estão sendo debatidos amigavelmente entre os clubes que têm percentual do jogador (Fortaleza, Atlético-CE e Tiradentes). Por isso ainda não foi divulgado de maneira oficial pelo Leão do Pici logo na nota de venda do meio-campista.

O mesmo vale para o percentual em caso de uma venda de Hércules no futuro. A "fatia" que cada um dos três clubes irá ficar ainda está sendo negociada.

Contratado pelo Fortaleza em 2021 por R$ 250 mil, o camisa 35 acabou sendo negociado por um valor 116x maior, superando a ida do atacante Moisés para o Cruz Azul-MEX na temporada passada quando foi vendido por R$ 24,5 milhões.