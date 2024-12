Avião cai em Gramado, no Rio Grande do Sul

Um avião caiu na manhã deste domingo (22) em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ainda não há informações sobre quantas pessoas estavam no avião e possíveis vítimas.

A aeronave caiu na Avenida Das Hortênsias, entre Gramado e Canela, atingindo a chaminé de um prédio, uma loja de móveis e uma pousada.

Os bombeiros informaram que 15 pessoas que estavam na pousada precisaram ser levadas ao hospital.

Conforme a Brigada Militar, o avião caiu por volta das 9h15, minutos depois de decolar do aeroporto de Canela com destino a Florianópolis.

'Grave acidente'

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, disse na rede social X que se trata de um 'grave acidente'.

"Grave acidente com queda de avião no meio urbano de Gramado. Bombeiros já trabalham na área, estamos acompanhando a situação com todas as forças de segurança do governo", disse.