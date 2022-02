Zé Felipe xinga nutricionista que criticou Virgínia por dar biscoito a filha

O cantor Zé Felipe, 23, ficou irritado com os comentários de uma nutricionista e a xingou nas redes sociais, após a profissional criticar sua esposa, Virgínia Fonseca, 22, por dar uma bolacha para a filha do casal, Maria Alice, de 8 meses. As informações são do portal purepeople.

Na semana passada, Virgínia fora alvo da nutricionista Paula Pinheiro, que viralizou nas redes sociais ao classificar o ato de dar biscoito a criança como irresponsabilidade.

"Meu coração morrendo ao ver um bebê com oito meses com uma bolacha na mão. Sério. Não façam isso. Não repitam esse erro.E ela publica um trem desse para 30 milhões de pessoas", escreveu.

Em resposta, Zé Felipe postou um vídeo em seu Instagram na quarta-feira (9) dizendo que não vai restringir a alimentação da filha.

"Tem uma nutricionista reclamando que a gente deu bolacha para Maria Alice, só para responder aqui: nós vamos dar bolacha, nós vamos dar carne para Maria Alice, arroz, feijão, nós vamos dar o que a gente quiser e quem achar ruim, vai para a p*** que pariu. É isso!", disse o sertanejo.