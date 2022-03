Youtube tenta tirar lives de Casimiro do Twitch

O jornalista e influenciador digital Casimiro Miguel faz tanto sucesso com suas lives que agora é alvo do Youtube. A plataforma de vídeos do Google tem tentado abrigar as lives do apresentador para fazer frente ao resultado que ele obtém no Twitch.

Casimiro é um fenômeno na internet e a prova disso é que ele já teve mais de 600 mil espectadores simultâneos ao vivo. Atualmente, o influencer tem abrigados suas lives no Twitch, plataforma de vídeos da Amazon.

De acordo com as informações do Notícias da TV, a ideia do YouTube é que Casimiro deixe a Twitch e faça suas transmissões em tempo real no canal "Cortes do Casimiro", que já é um sucesso no YouTube com quase 2 milhões de inscritos e 582 milhões de visualizações nos conteúdos. A plataforma de vídeos quer aproveitar essa popularidade e o bom desempenho em números que Casimiro pode alcançar.

Live e informação

Com a invasão da Rússia na Ucrânia, Casimiro levou um professor especialista sobre o assunto para falar o que isso implicava no mundo e conseguiu chegar a mais de 500 mil telespectadores simultâneos. Somente o resumo desse trecho conta com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube no canal de cortes do influenciador.