Vinny, famoso pelo hit ‘Heloísa, Mexe a Cadeira’, agora é vocalista do LS Jack

O cantor Vinny, famoso por hits como "Heloísa, Mexe a Cadeira" e "Uh! Tiazinha”, apareceu nesta segunda-feira (15) no “Encontro com Patrícia Poeta”, como vocalista da banda LS Jack e surpreendeu a internet.

Nos anos 2000, o grupo era liderado por Marcus Menna. Atualmente, a banda está em turnê em comemoração aos 25 anos de carreira, sob o comando de Vinny. Ao Gshow, em 2020, Vinny falou sobre o assunto.

A ideia de se juntar ao LS Jack surgiu em uma conversa informal com os músicos da banda, de quem ele já era amigo. O baixista, Vitor, contou ao cantor que eles estavam dispostos a voltar a tocar, contando terem duas opções para os vocais.

“Ouvi longamente todo o papo e, no final, disse: 'Desculpa falar isso para você, mas a única pessoa que pode entrar para o LS Jack e agregar alguma coisa nesse momento sou eu’. Algumas pessoas talvez não conhecessem essa nossa proximidade, mas já são vinte e tantos anos compondo juntos, fazendo música um para o outro e participando dos shows”, explicou Vinny.

Já Marcus Menna, um dos fundadores e ex-vocalista do LS Jack, ficou no grupo até 2012, e agora se dedica à carreira solo.

Surpresa nas redes

No Twitter, os internautas demonstraram surpresa com a presença de Vinny na banda. “Como assim o Vinny é vocalista do LS Jack”, questionou um usuário da rede social.

“Acabo de descobrir que o LS Jack voltou. E ainda com Vinny como vocalista. Eu acho que acordei em um universo paralelo”, publicou mais um. “Multiverso atualizado com sucesso: Vinny do Mexe a Cadeira virou vocalista do LS Jack”, disse outro.