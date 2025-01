Veja que horas começa o Caldeirão com Mion, gravado no Ceará, neste sábado (25)

O Caldeirão de Verão, temporada especial do "Caldeirão Com Mion" gravada no Ceará, continua neste sábado (25), a partir das 14h45, logo após o "Se Liga VM", na TV Verdes Mares.

Neste episódio, Marcos Mion faz uma visita à casa do cantor Xand Avião, em uma entrevista onde o artista fala sobre sua família e sua carreira. Xand vai compartilhar a história de como conheceu Luiz Gonzaga, aos 6 anos, e como o cantor influenciou o caminho dele na música.

As apresentações musicais ficam por conta de Xand Avião e da banda Seu Desejo, que vai cantar o hit "Beijos, Blues e Poesia".

Uma reportagem especial de Niara Meirele vai apresentar a trajetória do mestre cearense Espedito Celeiro, que também participa do programa. No segmento de culinária, a chef Van Régia apresenta seus bolinhos no "Quiosque do Mion".

O show de talentos continua no "Caldeirokê", que terá como jurados Xand Avião, Lucas Limae Supla. Os participantes serão os atores de "Renascer" Mell Muzzillo, Renan Monteiro e Breno da Matta; e Gabriel Godoy, Daniel Rangel, de "Família é Tudo", junto com a atriz Hanna Romanazzi, que é namorada de Daniel.

O ‘Caldeirão com Mion’ tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Geninho Simonetti. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

Que horas começa o Caldeirão com Mion neste sábado (25)?

O Caldeirão com Mion deste sábado começa a partir das 14h45, na TV Globo. O programa deve ficar no ar até 16h20.

