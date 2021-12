TikTok Awards Brasil 2021: veja os ganhadores da premiação

O TikTok Awards Brasil 2021 premiou, na noite desta quarta-feira (15), os grandes nomes da plataforma no Brasil. Cantores e influenciadores digitais foram reunidos no Teatro Alfa, em São Paulo. A cerimônia foi comandada por Sabrina Sato.

Mari Fernandez, Glória Groove, Marina Sena, Zé Felipe, Caetano Veloso, além de shows virtuais como a de Ludmilla, formaram a programação de apresentações musicais do evento.

Veja melhores momentos:

Ganhadores do TikTok Awards Brasil 2021

Entregou tudo na For You

Jügoa (@cunhaporanga_oficial)

Pk (@pkllipe)

Jess Bonfioli (@jess.bonfioli)

Raphael Vicente (@raphaelviicente)

Ruivinha de Marte (@ruivinhademarte)

Andressah Catty @andressahcatty)

Bárbara Coura (@barbaracoura) - VENCEDORA

Matheus Costa (@itsmatheuscosta)

Camilla de Lucas (@camilladelucas)

Ramana Borba (@ramanaborba)

Vanessa Lopes (@vanessalopesr)

Camila Pudim (@camilapudim)

Fefe (@fefe)

Marcela Montellato (@hunnybee24)

Rebeca Barreto (@beca)

Pequena Lo (@_pequenalo)

Diego (@diegodiego_)

Vittor Fernando (@vittorfernando)

Isaías (@isaias)

Mathy Lemoss (@mathylemoss)

Vídeo do ano, check

Julia Reis (@juliareissss)

Lucas Mariano (@lucasmariano)

Mada e Bica (@madaebica) - VENCEDOR

Franklin Medrado (@franklinmedardo)

Lucas Cunha (@cunhalucass)

Rebeca Andrade (@rebecaandrade4)

Vovôs TikTokers (@vovostiktokers)

Abud (@abudsadek)

Jügoa (@cunhaporanga_oficial)

Orlandinho O Rei do Piseiro (@euorlandinho)

Hit do Ano

“Bipolar” ( Mc Don Juan, Mc Davi e Mc Pedrinho)

“MDS” (Kawe e Lele JP)

“Tipo Gin” (Kevin O Chris)

“Não, Não Vou” (Mari Fernandez)

“Apaga Luz, Apaga Tudo” (Mc Topre, DJ TS e DJ Duarte)

“Passinho Debochado” (Dan Ventura)

“Coração Cachorro” (Ávine Viny e Matheus Fernandes)

“Liberdade” (DJ GBR, Alok e Mc Don Juan)

“Nada contra - Ciúme” (Clarissa) - VENCEDORA

“Galopa” (Pedro Sampaio)

#AprendaNoTikTok

Tiago Valente (@otiagovalente)

Patrick (@patzzic)

Mr Bean da Matemática (@mrbeandamatematica)

Ana Cristina (@anacnd) - VENCEDOR

Kananda Eller(@deusacientista)

Rindo até 2022

Thallysson Borges (@thallyssonsb) - VENCEDOR

João Ferdnan (@joaoferdnan)

Jandson (@jandson.ofc)

Julia Rossi (@jujuu_rossi)

Keira (@keirariff)

Chegou brilhando

Lázaro Ramos (@olazaroramosmesmo)

Mariana Xavier (@marianaxavieroficial)

Ary Fontoura (@aryfontoura) - VENCEDOR

Maisa (@maisa)

Larissa Manoela (@larissamanoela)

Joga y joga:

Lucas Freestyle (@olucasfreestyle)

Dida Footz (@didafreestyle)

Raquel Freestyle (@raquelfreestyle) - VENCEDOR

Daniel Braune (@brauneoficial)

Wanderson Silva (@wandersonsilvaskt)

Profissão: Gamer

Pedro Caxa (@pedrocaxa) - VENCEDOR

Nala (@miihmoreno)

Gabi e Mari (@play.zone)

David Bertassi (@bertassiff)

Tiago Leifert (@mclaifinho)

Eu não nasci, eu estreei

Ananda (@ananda) - VENCEDOR

Mari Fernandez (@marifernandezoficial)

Marina Sena (@amarinasena)

João Gomes (@joaogomesvq)

Marcynho Sensação (@marcynhosensacaooficial)

Hitou no TikTok

Péricles (@pericles)

Luisa Sonza (@luisasonza)

Ruivinha de Marte (@ruivinhademarte) - VENCEDOR

Grupo Menos é Mais (@grupomenosemais)

Lucas Silveira - Fresno (@lucasfresno)

Credo, que delícia

Debora Gomes (@deboragomesph)

Thallita Xavier (@thallitaxavier)

Patrício Carvalho (@patriciocarvalho21)

Bia (@magicardb) - VENCEDOR

Gabriel Bernardes (@downlicia)

Trava na beleza

Mirella Qualha (@iamirellaa)

Amanda Pieroni (@amandapieroni)

Arthur Freixo (@arthurfreixo) - VENCEDOR

Marco (@marcoquadrs)

Verenaf (@verenafigueiredo)

Resenha de Viagem

Laís e Renan (@traveleiros)

Marina e Michel (@motionme)

Amandinha (@prefiroviajar) - VENCEDOR

Daniel (@danielfaouakhiri)

Marcos Vaz (@vazaonde)

POV

Nic (@nisculas)

Anna Luiza (@annaluiza_chaves) - VENCEDOR

Jotta (@jottav

Nicolas Avansini (@nicolasavansini)

Nayuriabe (@nayuriabee)

Dueta comigo

“Underêrê Jazz” (Andressah Catty, Erika Affonso, Vitor Torres e Zac Rose)

“Genro Bonito” (Lucca e Julie Mendes)

“Como chama isso na sua cidade?” (Lua Magalhães e Clarito)

“Gkay reage a palavras difíceis” (Gkay e Cyan Marie)

“React dança Virginia” (Vitu Channel e Vanessa Lopes) - VENCEDOR

Deu Show

Gabriel Zoldan (@gabriel.zoldan)

Mc Nau (@mcnau) - VENCEDOR

Manu Della Monica (@manudellamonica)

Vitor Torres (@vitu.torres)

Jordan e Mel (@jordanemel)

Nunca foi Coadjuvante

Seu Zé - pai do Matheus Costa (@itsmatheuscosta)

Dona Maria - mãe do Pk (@pkllipe) - VENCEDOR

Família do Raphael Vicente (@raphaelviicente)

Seu Boinha - pai do Francisco Garcia (@fgnico)

Lucas - noivo da Yasmin Castilho (@yasminhcastilho)

Good Video Well Played:

“Meu setup gamer”, com Tiago Leifert (@mclaifinho)

“Gameplay COD”, com Vieira (@ngvieira)

“Head Kill”, com Ninext (@ninextt)

“Gameplay Free Fire”, com Cerol (@cerolzera)

“Gaming Culture Free Fire”, com Bruno PH (@bruno.playhard) - VENCEDOR

Fofoca? Aceito

John Bin (@johnogp) - VENCEDOR

Matheus Baldi (@matheusbaldii)

Vitor Guergui (@vitorguergui)

Nikita (@nadadefofoka)

Mari (@itsmaraujo)

Pet do Ano

Gudan, o Husky Cinzento (@gudan_ohusky)

Mada e Bica (@madaebica)

Kiliquinha (@kiliquinha)

Malcon (@malcomsalsicha) - VENCEDOR

JansenGato (@jansencat)