Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 22

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (22/4), exibe o filme “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” após “Renascer”, às 22:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

Veja trailer

SINOPSE DE "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa"

Com a identidade do Homem-Aranha revelada, para restabelecer seu segredo, Peter Parker pede ajuda ao Doutor Estranho. O feitiço do mago, porém, corre mal e acaba trazendo vilões do Homem-Aranha de outros universos.

FICHA TÉCNICA DE "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa"